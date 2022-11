O cantor Zeca Baleiro vai se apresentar em Oeiras, Teresina, Piripiri e Parnaíba

#ProjetoSeiseMeia

O cantor Zeca Baleiro vai se apresentar nas cidades de Oeiras (dia 21/11), Teresina (dia 22), Piripiri (dia 23) e Parnaíba (dia 24/11), dentro do Projeto Seis e Meia, realizado pelo Governo do Estado, no Cine Teatro Oeiras, Theatro 4 de Setembro, Teatro João Cláudio Moreno e Teatro Saraiva. Em Teresina, os ingressos estão disponíveis através do site www.ingressodigital.com. Nas outras cidades, nas bilheterias dos Teatros. Imperdível!!!

#Amapi

O Juiz de Direito Maurício Machado Queiroz Ribeiro foi eleito para a presidência da Associação dos Magistrados Piauienses (Amapi) para o Triênio 2023/2025. O magistrado encabeçou a Chapa “Integração e Valorização”, que foi a única a registrar candidatura ao pleito. Chics!!!

#Homenagem

O desembargador José James Pereira recebeu da Academia Mundial das Letras da Humanidade o Título de Doutor Honoris Causa em Filosofia, a solenidade aconteceu no Rio de Janeiro. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (18); Alex Ludwig, Adriano Craveiro, Gizelle de Almeida, Ana Carolina Nogueira, Franco Dávila, Dilson Resende, Alex Ludwig, Tetê Lira, Cássia Paz, etc. Saúde & Paz!!!

#Bebê

A advogada e empresária Ana Thereza Merij Carneiro e o contador Breno Miranda Pinheiro felizes com a notícia de que serão pais de mais um menino. Já são pais dos gêmeos Benjamin e Matteo. Chics!!!

#Livro

Será lançado no sábado (19/11), às 9h, o livro “Torquato Neto – Arte inacabada”, na Academia Piauiense de Letras. A obra foi publicada pela Editora da UFPI (Edufpi) para lembrar os 50 Anos da partida do poeta e foi organizada pelos professores George Mendes, Paulo José Cunha e Viriato Campelo. Imperdível!!!

#Aniversário

No sábado (19/11) a nutricionista Priscila Karine e o médico Aloísio Luz comemoram o aniversário de 4 anos dos gêmeos Álvaro e Pietro, na Apollo 11. Chics!!!



Um click do 'SIM' do empresário - Ítalo Aranha, (sobrinho do meu querido amigo Fontenele Brito - by Terno & Cia) e da servidora pública (Policial Civil) - Isabella Barros, da cerimônia na Capelinha de Palha, seguida de recepção na Fátima Camarço. No casamento tiveram a presença de dois secretários de Estado e um Deputado Estadual - Secretário de Desenvolvimento Econômico - Igor Neri, Secretário de Turismo - Marcelo Costa e o Deputado Estadual - Nerinho. Chics!!!







#Medicina - Um click do cirurgião plástico Leandro Almeida, que realizou um evento para reunir equipe e pacientes, comemorando grandes resultados e o sucesso de 2022. Na foto com a esposa, a cardiologista Ilane Costa. Chics!!!







#Wenkend - Um click dos queridos Iran Felinto & Maria Laura Guimarães no evento WeloveBG - em Barra Grande/Piauí/Brasil. Lindos&Chics!!!

#Praia - Um click da querida Lourdes Batista, que passou o fim de semana no nosso litoral piauiense: curtindo o seu apartamento, as praias badaladas, sol e mar. Chics!!!







#CerimôniadoJaleco - Um click do Dr. Carlos Tajra, foi o padrinho da esposa Rafaella Vitale na Cerimônia do Jaleco, em Nutrição. Chics!!!







#Comissão - Um click de Liana Portela, na reunião com o Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros Neto e com o Presidente da Comissão de Direito Empresarial, Dr. Fábio Miranda, para o trato de assuntos relevantes da Comissão. Dentre os quais, o lançamento da Cartilha de Direito Empresarial. Chics!!!







#Estilo - Um click no estilo de Cristina Queiroz Mendes, em loja badalada. Chics!!!

