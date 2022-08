O cardiologista e diretor do HU, Paulo Márcio Nunes foi homenageado dia 05/7 em Brasília

#Homenagem



O cardiologista e diretor do Hospital Universitário HU/UFPI - Paulo Márcio Nunes foi homenageado no dia 5/7, em Brasília, com a Medalha do Mérito Médico e Medalha Oswaldo Cruz. Concedida pelo Ministério da Saúde em decorrência dos relevantes serviços prestados pelo médico à saúde piauiense. Chics!!!

#123AnosdoTribunal

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux proferiu a palestra com o tema “Os Tribunais de Contas e o STF: Eficiência, Controle e Accountability” no dia 5/7, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Dentro da programação pelos 123 Anos do Tribunal e, após a palestra, Fux recebeu o Colar do Mérito do TCE/PI - da presidente do TCE/PI - Lílian Martins. Chics!!!

#AniversáriodeTeresina

Hoje (8) às 19h, no Parque da Cidadania a Prefeitura de Teresina lança a Campanha do Aniversário de 170 Anos de Teresina. Com o tema “THE meu amor, ainda uma menina” - e contará com a participação da Banda 16/7 e do prefeito Dr. Pessoa. Imperdível!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (8); Thassiane Sousa, Juliana Rosado, Rafaela Soares, Dayanne Holanda, Marília Lélis, Marina Ribeiro, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 7/8; Alline Vasconcelos, Talita Valle, George Lima, Otávio Meneses, Mac Dave Matos, Thayro Alves, Gabriella Fortes Souza, Dhiego Sousa, Marcelo Augusto Ribeiro, Juliana Mororó, Celso Henrique Lima, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 6/8; Wanda Lucia Xavier, Jesus Dias, Conceição Mapurunga, Jeosé Noronha Monte, Milena Sousa, Gabriela Rocha, Taiana Damasceno Dias, Weslley Pereira, Anelise Carvalho, Junior Marks, Antônio Alencar, Savana Macêdo, José Ribeiro, Louri Sousa, etc. Felicidades!!!

#Comemoração

Já na organização do meu aniversário (26/8), com festa no dia 27/8 com um almoço em grande estilo no Meraki Bistrô Contemporâneo. Aguardem mais detalhes. Imperdível. Chics!!!



#Family - Um click dos queridos Lourival Nogueira & Olívia e Nogueira, que comemoraram o aniversário da filha, Lisbela Martins Araújo Costa (3 anos), com os irmãos Letízia e Lorenzo, e alguns amigos. Parabéns!!!







Parabéns - Um click da belíssima Maria Helena Napoleão, no seu aniversário com os seus avós Jussara Lima e Júlio César Lima. Chics!!!







#Parabéns - Um click dos queridos Júlio César & Jussara Lima, Julianna Lima, com o irmão o deputado Georgiano Neto e Milla Bandeira, na comemoração dos 3 Anos da belíssima, Maria Helena Napoleão Lima. Chics!!!







#Family - Um click da aniversariante Maria Helena Napoleão Lima (3 Anos), com os seus pais Maria Clara Napoleão & Júlio César Lima Filho, e sua irmã Maria Júlia. Parabéns!!!







#CarneiradadoBL - Um click do jornalista Beto Loyola, que realizou em grande estilo no dia 6/7 a sua 10ª Carneirada do BL, no Clube da OAB/PI. Na foto com o internacional - Luis Oblanche Lopes da Silva. Um Sucesso. Chics!!!







Domingo - Parabéns para o aniversariante do dia 7/8; Otávio Meneses!!! Estiloso&chic!!!







#Parabéns para o aniversariante Eduardo Freitas (7/8)!!! "Parabéns filho!!! Um novo ciclo de vida se inicia e rogo a Deus que venham mais com muitas bênçãos e saúde na sua vida. Meu amor continue sendo esse ser de luz ,batalhador, forte, determinado e merecedor de tudo que almejas. Estarei aqui com vc em todos os momentos ,conte comigo sempre!!! Te amo infinitamente! Feliz Aniversário!!!" Lysbela Freitas, na foto com Alessa Daniel e Edurado Freitas.Chics!!!









