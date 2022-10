O Cemitério Jardim da Ressurreição preparou uma programação para o feriado de 02/11

#DiadeFinados

O Cemitério Parque e Crematório Jardim da Ressurreição preparou uma programação para receber aqueles que prestarão as suas homenagens aos seus entes queridos no dia 2 de novembro (Finados). A programação inclui duas Missas, 8h e às 10h30, celebradas pelo Pe. Osório, apresentação musical com equipe de violinistas da Orquestra Sinfônica de Teresina e ação da Ecoclínica Bem Cuidar.

Brasília

Hoje (31) a deputada federal Iracema Portella viaja para Brasília, e organiza pessoalmente o noivado da filha, a médica Eliane Nogueira, com o médico Pedro Henrique Brito. Chics!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (31); Fernanda Gil Rocha, Socorro Lima da Silva, Gabi Pereira, Pedro Júnior Mendes Ribeiro, Jose Norberto Campelo, Alexander Leal Carvalho, Mayra Franklin, Alessandro Aguiar, Ehrlich Cordão, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 30/10; Robert Medeiros, José Lages Filho, Lúcia Maria Do Rêgo, Zezita Ribeiro, Isabela Pereira, Genésio Araújo Junior, Patricia Oliveira, Edson Vieira Araújo, Simone Holanda, Cyris Humberto Trajano da Fonseca, Ana Paula Castro Barros, Valdene Ribeiro, Rosalina Ferreira, David Carvalho, Gorete Santos, Géssica Carreira, Fabrício Nery, Nayana Franklin, Juarez Castro Júnior, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 29/10; Giuliano Miranda, Márcia Lima, Waldeck Neto, Manoel Carneiro, Deusval Lacerda, Albertino Veloso, Danuta Coelho Soares, Neném Monteiro, Paula Ramos de Rodrigues, Marcelo Barradas, Haydee Kely Rodrigues Sousa, Danielly Lemes, Marly Pacheco, Lira Müller, Danielly Lemes, Daniel Solheiro, Dirceu Campêlo, Maria Vilma Pereira, Ana Tereza Napoleão do Rego, Salomão Prado, Marta Vasconcelos, etc. Felicidades!!!



#Casamento - Um click dos queridos Joilza Leitão & Alainy Leitão, no casamento de Lana & Arthur. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click da querida Francisca Aragão, que foi a anfitriã do almoço da reunião do Clube do Chá na semana em restaurante badalado. Na foto com as amigas Lúcia Silveira e Vânia Guerra. Chics!!!







#Estilo - Um click da querida Neide Moura - by Via Neide, em um midi de tricoline vermelho vibrante. Linda&Chic!!!







#Aniversário - Um click em Maria da Glória Nery Costa com o cunhado Aquiles, e a irmã Rosely Nery. Foto Magal. Chics!!!







#Inauguração - Grazie pelo Convite dos queridos Marco Aurélio Maia e da empresária Andrea Oliveira, que reuniu vips na inauguração do seu empreendimento. Na foto com os empresários Adão Rodrigues & Socorro Santos. Foto Magal. Chics!!!







#Almoço - Um click de Luzia Brito com a prima Pastora de Brito e Luiz Galvão - by Alpha Modas - em encontro animado. Chics!!!







#54Anos - Um click das queridas Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, Sued Rocha e Socorro Bringel em reunião animada. Chics!!!







#Estilo - Um click da querida Dennise Lima - by Carmen Steffens - do Teresina Shopping com o look da marca. Linda&Chic!!!





