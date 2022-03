O Centro de Convenções de Teresina reinaugura com presença do cantor Geraldo Azevedo

#CentrodeConvenções

A atração principal da reinauguração do Centro de Convenções de Teresina é o cantor Geraldo Azevedo, no dia 12/3, a partir das 19h. A cantora Alcione (74 anos) será a atração da cantora no dia 9/4/2022, a partir das 22h, do novo Centro de Convenções de Teresina, no Pavilhão Delta do CC. Imperdível!!!

#BatalhadoJenipapo

O governador Wellington Dias participa no dia 13/3, das solenidades Alusivas à Batalha do Jenipapo na cidade de Campo Maior, e será celebrada Missa e Culto em Ação de Graças, seguidos por solenidade híbrida cívico militar com desfile e peça teatral, findando na outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença. A programação inicia às 12h com Missa em Ação de Graças na Catedral de Santo Antônio. Logo após, às 15h, haverá culto em Ação de Graças, na Igreja Batista Nacional Philadelphia, na Rua Ceará, 118, Bairro Nossa Senhora de Fátima. Imperdível!!!

#PaxUnião

A Pax União é um plano de assistência familiar, que além do atendimento funerário, dá descontos no Hotel Fazenda Portal da Amazônia, na Clínica Bem Cuidar, na Ótica Pax União, te ajuda a cuidar do seu carro, pedir aquela pizzaria e ainda presta assessoria jurídica. Para conhecer os planos, ligue 0800 086 6000. #FicaDica!!!

#HomenagensDiadaMulher

O Grupo Claudino realizou ações internas para as colaboradoras no Dia Internacional da Mulher (8/3). Na Socimol, houve visita aos setores com entrega de brindes e homenagens que também contaram com a presença do público masculino. Em seguida, um momento de confraternização com música ao vivo reuniu as colaboradoras da Socimol, Guadalajara e Paraíba. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (11); Wanda Ramos Lages Barros, Maira Sampaio, Yara Valentim, Aldine Mesquita, Fernando Luiz Soares, Cláudia Freitas, Josué Carlos, José Fortes Filho, Elaine Cristina Souza silva, Helder Eugênio, etc. Saúde & Paz!!!

#Livro

No dia 12/3, o jornalista Diego Amorim, que é piauiense, mas reside em Brasília/DF, lançará em Teresina o livro “Filho da Pandemia”, na sede da OAB/PI. Imperdível!!! #E-mail Envie Notas&Fotos para o e-mail - [email protected] - Contatos (86) 99444.0742. Aguardo!!! #@Siga Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!





#Amor - Um click da engenheira mecânica Marianne Macêdo Pádua e o médico oftalmologista César Martins Vilar, que estão grávidos de uma menina. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 10/3; Socorro Castro!!! Um click das amigas Antônia Duailibi, Conceição Araújo, Joice Nunes e Lourdita Brandão em evento badalado na belíssima residência da aniversariante. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 9/3; Francisca Alves Pereira da Silva!!! Que reuniu os filhos Caroline Silva, Cintia Silva e Samuel Silva, a nora Rafaela Muniz e os netos; Théo, Noah e Sophie em grande estilo para comemorar. Saúde & Paz!!!







Parabéns para a belíssima Luíza!!! Um click da aniversariante com os pais Linaldo Guerra & Lennara Guerra e a irmã Letícia, comemoraram o aniversário de 18 anos de Luíza em família. Chics!!!







#CafédaManhã - Um click do engenheiro e empresário José Filho - by Construtora Estrutural com o pai o professor José Nunes e o irmão Dr. Jocerlano Sousa, em café da manhã no Mercado do Mafuá. Chics!!!





#Mãe&Filhas - Um click das queridas Lygia Sampaio com as filhas Ana Lygia e Ana Beatriz Sampaio em aniversário badalado. Chics!!!









Parabéns para a querida e eterna Rainha do Babaçu, Wanda Ramos Lages Barros, que aniversaria hoje (11/3)!!! Na foto com o sobrinho Karlos Wendell, que reside em Portugal e está de férias no Piauí/Brasil. Chics!!!







#OSIM - Um click dos advogados Sorência Vasconcelos & Nelson Estevam, que dizem 'SIM' ao amor no dia 12/3/2022, na Capela Sagrado Coração de Jesus. A noiva é filha dos queridos Gilson Vasconcelos e Zuíta Vasconcelos. Chics!!!





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no