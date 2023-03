O Clube do Carro Antigo do Piauí fará uma programação alusiva aos 20 Anos de sua fundação

#Concurso

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado estadual Franzé Silva, anunciou que no edital do concurso público do Legislativo disponibilizará cargo para profissional tradutor-intérprete de Libras. Chics!!!

#ClubedoCarro

O Clube do Carro Antigo do Piauí fará uma programação alusiva aos 20 Anos de Fundação do Clube, no dia 15/5. O deputado estadual Wilson Brandão, falou que a ideia é fazer um grande evento em Pedro II, e reunir os antigos automobilistas de Teresina, Piripiri, Pedro II e toda Região para comemorar e incentivar mais amantes do carro antigo fazer parte do Clube. Chics!!!

#Evento

A realização da II JORNASTRO – Jornada de Astronomia de Teresina foi tema de uma reunião entre o secretário municipal de Educação, Nouga Cardoso, e professores organizadores do evento. A JOSNASTRO vai focar na preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e o encontro tratou de detalhes da jornada que acontecerá de 27 a 29/4, no Centro de Formação Profissional Odilon Nunes. Imperdível!!!

#Academia

A Academia Piauiense de Letras e o Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais da UFPI promovem no dia 4/3 a primeira sessão do Ciclo de Conferências sobre Política, Desenvolvimento e Estado, o economista, professor e acadêmico Felipe Mendes fará uma exposição sobre Economia Piauiense. Imperdível!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (3), Francisco Gomes Silva, Geilson Dantas, João Olavo Vaz, etc. Saúde & Paz!!!

#FicaDica

Em tempos de Redes Sociais, ainda é glamoroso ser divulgado pelos Colunistas Sociais dos Estados - e pelos Colunistas das Associações do Brasil - Febracos - by presidente Ovadia Saadia, etc. #FicaDica!!!

#Duo -Parabéns para a querida, Cristal Santos, que comemorou os seus 11 anos e ganhou festa em grande estilo dos pais: o médico Iran Santos e da mãe a enfermeira Lucília Santos!!! Parabéns para a empresária Maria Pastora de Brito Veras - by Alpha Modas Teresina, que aniversariou no dia 1º/3, e comemorou a data em família. Chics!!!







#Parabéns para as queridas Cristal Santos e Maria Pastora de Brito Veras - by Alpha Modas Teresina!!! Na foto com o marido Luiz Galvão. Chics!!!







#OfertãodeQuaresma - Um click da Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira com a Coronel Elizete, que sempre faz suas compras no Lojão do Peixe Premium. Lindas&Chics!!!









#Amigas - Um click das queridas Vânia Guerra Pereira da Silva, Vera Lobão, Mirian Furtado, Conceição Rego, Rosa Linhares, Lina Lages, Teresa Maria Alencar Rebêlo, Eliane Nogueira e Marise Resende, em reunião do Clube do Chá, no Favorito Grill. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Fernanda Carneiro, Marlucia Monteiro Costa e Liana Portela em festa animada. Chics!!!







#Sushi - Um click com as queridas Eugênia Lima e Francisca Brito em noite animada. Chics!!!







#Parabéns - Um click dos queridos César Vilar & Marianne Macêdo Pádua comemorando os 5 meses da filha Maria Laura. Chics!!!







#Irmãs - Um click das queridas Cláudia Brandão e Rosângela Brandão Cavalcante em tarde de café animado. Chics!!!







#Inauguração - Um click da empresária Karine Holanda em evento badalado. Chics!!!















































