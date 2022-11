O conselheiro Kennedy Barros foi eleito para a presidência do TCE-PI

#TCE/PI

O conselheiro Kennedy Barros foi eleito por unanimidade, para a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ele comandará a corte no Biênio 2023/2024, substituindo a atual presidente, Lilian Martins. Chics!!!

# Fórmula1

O empresário João Batista Carneiro tirou foto ao lado do piloto de Fórmula 1 Australiano - Daniel Ricciardo. Os queridos João Batista & Kelly Carneiro com os filhos João Filho e Maria Flor e a mãe Fernanda Carneiro e Eliene Carneiro curtem dias de esporte & lazer em Sampa. Chics!!!

#MissadaSaudade

Hoje (14) às 19h, acontece a Missa da Saudade, celebração realizada na Pax União da Av. Miguel Rosa. As pessoas que desejarem prestar homenagens ao seu ente querido, podem colocar o nome como intenção. Informações: (86) 3222-3880. Imperdível!!!

#Segunda

Parabéns para os aniversariantes de hoje (14); Yuri Ferreira Sampaio Almeida, Nayran Ribeiro, Alice Andrade, Vanda Rodrigues, Virgílio Bacelar Sobrinho, César Vilar, Emanuela Dourado, Joselito Ferreira Alves Alves, Ana Maria Silva, Francisco Gilásio, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 13/11; Margarida Lobão, Suely Torres, Eliane Ferreira, Adryana Ferreira, Tellio Giuseppe Totaro Jr., Jhone Sousa, Thiago Amaral, Guaracyara Wallois, Iza Reis Veloso Soares, Paula Sousa, Gustavo Léllis, Vivia Tajra, Fábio Campelo, Paulo Henrique Silva Monteiro, etc. Saúde & Paz!!!

#Sabádo

Parabéns para os aniversariantes do dia 12/11; Elivaldo Barbosa, Márcio Alberto, Eliane Janine, Márcio Menezes, Edson Monteiro, Márcia Burlamaqui, Maria Ângela, Nathálya Araújo, Weston Barros, Natália Rodrigues, Laura Learth, Edson Sampaio, Érica Duarte, etc. Saúde & Paz!!!



#Amigas - Um click das queridas Mércia Leão & Polyana Melo em evento badalado. Chics!!!







#Amigos - Um click com os meus queridos amigos empresários, Ivan Santiago e Peter Ferreira em almoço badalado. Chics!!!







#MaisCabello - Um click dos queridos Gisela Freitas & Átila Liara Filho em inauguração badalada. Chics!!!







Um click das queridas Valdenê Albino, e Magnólia Soares Melo, que está de férias em João Pessoa. Chics!!!







#Segundouuuuu - Parabéns para o aniversariante de hoje (14); Yuri Ferreira Sampaio Almeida!!! É o meu filho, amigo e companheiro de todas as horas: estudante de Psicologia e Ciências da Natureza e Computação. I love u. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para os aniversariantes do dia 12/11; Elivaldo Barbosa!!! Na foto com a querida governadora do Piauí - Regina Sousa. Chics!!!







#ColégioEinstein - Um click dos queridos empresários Iraceara Soares com o filho José Nunes Filho - Construtora Estrutural e a nora Maria Carolina em viagem divertida pelo Sul do Brasil. Chics!!!

