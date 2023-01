O Corso de Bom Jesus vai acontecer no dia 20/02

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (30); Nivaldo Narã, Gigi Accioly, Celecina Arrey, Melissa Nobumoto Christofolettim, Agnalba Santos, Karol Freitas, etc. Dia 31/1; Rita Carvalho, Albelar Prado, Arthur Marinho Filho, Janete Fortes, Antônio Alberto Costa, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 29/1; Eduardo Belfort, José Napoleão, Cláudia Clementino, Giselle Pimentel, Sílvia Falcão, Jardyla Alvarenga, Eliane Lopes, Renan Soares, Maria Tereza Azevedo, Cristiano Moura, Vania Lucia Souza Silva, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 28/1; Eduardo Belfort, José Napoleão, Cláudia Clementino, Giselle Pimentel, Vania Lucia Souza Silva, Luciana Severo, Danielle Miranda Costa, Cibelle Mendes, Gina Demes, Henrique Aguiar, etc. Felicidades!!!

#Corso

O Corso de Bom Jesus / Sul do Piauí, evento que acontece na cidade desde 2013, vai acontecer no dia 20/2. Divulgado nas Redes Sociais pelo humorista Whindersson Nunes, que nasceu no município. Imperdível!!!

#50Anos

A Procuradoria Geral do Estado do Piauí (PGE), que faz a representação judicial e consultoria jurídica do Governo do Estado, vai completar 50 Anos em fevereiro/2023 e para comemorar a data será desenvolvida uma série de ações em 2023. No dia 23/1, a direção da PGE recebeu a visita de Fides Angélica Ommati, procuradora aposentada e primeira mulher a presidir a OAB, seccional Piauí. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: nossos vídeos, notas & fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio & Coluna PRISMA no Jornal & Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 28/1; Cláudia Clementino!!! Fotos com a família reunida. Chics!!!







#Cursos - Os queridos Joelma e Guilherme Nery Costa estão comemorando a dupla aprovação da belíssima Sofia para os cursos de Direito, na Universidade Federal de São Paulo / USP, e de Ciências Econômicas, na Universidade de Brasília / UNB. Chics!!!







#Expedição - Um click do empresário Stefano Oliveira, Dr. Jorcelano Sousa, Amadeus, os engenheiros e empresários Alexandre Rangel Correia, e José Nunes Filho - by Construtora Estrutural, com o Grupo da Expedição no fim de semana rumo ao Delta do Parnaíba. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Eliene Carneiro, Vera Santos, Roberta Rocha, Liana Portela, pet Prada, Suzanny Machado, Fernanda Carneiro e Ticianny Machado em noite de encontro de amigas animadas. Chics!!!







#Noroeste - Um click da querida Valdenê Albino curtindo o fim de semana na sua belíssima Fazenda Noroeste em família. Chics!!!





#Festa - Parabéns para a aniversariante do dia 23/1; Lourdes Batista!!! A comemoração foi em grande estilo no dia 28/1, em sua belíssima residência com os familiares e amigos reunidos. Chics!!!









#Parabéns - Um click de Lourdes Batista com os filhos Dr. Diego Montalvão e Isadora Montalvão. Chics!!!











#Parabéns - Um click de Lourdes Batista e a amiga Francisca Pereira - by Óticas Retina. Chics!!!







#Parabéns - Um click de Lourdes Batista com as amigas Bárbara Noronha, Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina, e eu (Luciêne Sampaio). Chics!!!.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no