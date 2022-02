O desembargador Erivan José da Silva Lopes será o novo presidente do TRE-PI

#TRE/PI

As posses no TRE/PI estão marcadas para o dia 8/4/2022, e o desembargador Erivan José da Silva Lopes será o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, no Biênio 2022/2024. O vice-presidente será o desembargador José James Gomes Pereira, que também exercerá a função de Corregedor Regional Eleitoral.

O magistrado Aderson Antônio Brito Nogueira, Titular da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, foi aclamado, pelo critério de antiguidade e de forma unânime, como o novo Desembargador do TJ/PI. O magistrado já soma 35 Anos de experiência na Justiça de 1º Grau e assume a vaga do desembargador Fernando Carvalho Mendes, que se aposentou.

O governador e escritor Wellington Dias é o mais novo membro da Academia Piauiense de Letras. Ele foi eleito para ocupar a Cadeira 12, que ficou vaga com o falecimento do historiador Wilson Carvalho Gonçalves. Após a proclamação do resultado Wellington Dias compareceu à sede da APL para agradecer sua acolhida entre os imortais.

O novo acadêmico Wellington Dias cursou Letras na Universidade Federal do Piauí e estreou na literatura na década de 1980, com um livro de contos intitulado "Macambira", premiado em concurso da Secretaria Estadual de Cultura. Depois, ele lançou mais dois livros, "As tiradas do Tio Sinhô" e "A melancia do presidente", no gênero de crônicas de humor.

Para os aniversariantes de hoje (17); Karla Carvalho, Priscilla Raquel, Sidh Ribeiro, Amanda Carvalho, Francisco Tabachine, Kauan Silva, Carlos Eduardo, Claudia Pontes, etc.

Será comemorado em grande estilo no dia 18/2, na Fazenda Jenipapo em Campo Maior, o aniversário do empresário Humberto Filho.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto, foi nomeado Coordenador Nacional do Exame de Ordem. A posse em Brasília, quando o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, oficializou a nomeação.

#Inauguração - Um click dos empresários Liana Tapety & Marcelo Freitas Tapety, que apresentaram para a imprensa e amigos a nova loja - VIZAVIZ e um espaço exclusivo para a moda masculina - VIZTO, na Rua Anfrísio Lobão, 857, Jóquei Clube. Juntos tomamos um drink ao sucesso e a beleza do empreendimento. Um luxo.







#Inauguração - Um click dos queridos Liana Tapety & Marcelo Freitas Tapety, com os amigos Alex Nastácio e Kércia Costa. Um luxo.







#Inauguração - Um click dos queridos Liana Tapety & Marcelo Freitas Tapety, com os amigos, Patrícia Monte & Cláudio Feitosa. Um luxo.







BodasdeCrisopázio - No dia 17/2, os queridos, Liana Maria Mota dos Santos Rocha Portela & Pedro Portela Filho comemoraram 27 Anos de uma feliz união conjugal. O significado para a Bodas de Crisopázio - é uma pedra bastante preciosa e rara de cor verde destacando sua beleza, assim como em um casamento que dura 27 anos, é bem raro e precioso, solidificado pelas tempestades e raizado pela persistência do amor. Felicidades!!!







#ColégioEinstein - Um click dos empresários Iraceara Soares e Fabrício Santos com alunos do Colégio Einstein; Rafael Lima Ferreira Brito Junior, Antonella Evangelista Campelo, Leandro de Area Leão Lima Carvalho e Lara Sophia Cardoso de Sousa Lopes.







Parabéns para a anestesiologista Graça Nogueira, que aniversariou no dia 9/2/2022, e comemorou mais um ano de vida com os familiares e amigos em grande estilo. Com a amiga Marlucia Monteiro Costa.







#LUCIENNEEMREVISTA - Um click das queridas Gisela Ximenes, Joice Nunes, Tânia Miranda e Dinah Frota em #tbt de festa badalado. Foto Tibério Helio.









