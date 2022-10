#Biênio - TJPI/2023/2025

O desembargador Hilo de Almeida foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Piauí para o Biênio 2023/2025. A eleição aconteceu na manhã de segunda-feira (3/10) na sede do Poder Judiciário e também definiu o desembargador Olímpio Passos Galvão como novo Corregedor Geral de Justiça. Os dois foram aclamados por unanimidade pelos 20 desembargadores da Corte. Chics!!!

#Festa

A querida Angelita Sampaio (79 Anos), matriarca da família Sampaio fará 90 anos no dia 8/10, e terá festa por conta da data. A comemoração em família vai acontecer no Sítio Gávea do seu filho Benício Sampaio. Chics!!!

#Internacional

Os queridos Rosângela Cavalcante & Valdeci Cavalcante embarcam no dia 8/10 para a Itália com os casais Benício Sampaio & Lígia Sampaio, Moisés Reis & Clésia Reis, Francisco Alencar & Carmelita Alencar, etc. Chics!!!

#Posse



No dia 6/10, foi empossada, da nova diretoria Associação das Esposas dos Magistrados do Piauí, e como presidente Auriceia Albuquerque e como vice-presidente Rosemilli Mayara. Elas ficarão à frente da AEMAPI pelos próximos dois anos. Chics!!!

#Sextouuuuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (7); Carlos Alberto, Adriana Kally, Filomena Ayrimoraes, Francelia Moura, Mara Batista, Marcello Nogueira, etc. Saúde & Paz!!!



#GRUPONOROESTE - #28Anos - Os queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo Albino vão comemorar os 45 Anos de casados, e os 76 anos do empresário Benedito Cirilo, com festa no dia 8/10, na Fazenda Noroeste / MA. O Grupo NOROESTE completou 28 Anos e o bolo foi cortado por Benedito Cirilo Albino & Valdenê Albino e os filhos Roberta Albino e Rondinelle Albino e uma das Lojas Noroeste. Parabéns!!! Um click do aniversariante Benedito Cirilo com a esposa Valdenê Albino, os filhos Roberta, Renata e Rondinelle, a nora Polyana Melo Albino e o genro Helton Brito. Chics!!!









#Parabéns para o aniversariante do dia 6/10; Benedito Cirilo!!! Na foto com a esposa Valdenê Albino e a filha Roberta Albino. Chics!!!







#Internacional - Um click dos queridos Pedro Portela Filho & Liana Mota Portela em viagem de férias. Na foto o casal em Londres. Chics!!!









#Amor - Parabéns para a querida Lina Josefina Castelo Branco Lages Rebêlo (6/10)!!! Na foto com o marido Geraldo Lages Rebêlo. Chics!!!







#Aniversário - Um click da querida Arlene Mesquita, presença no meu aniversário. Chics!!!







#Aniversário - Um click da querida Lilian Martins, presença no meu aniversário. Chics!!!









