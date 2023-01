O desembargador Hilo de Almeida Sousa será empossado como presidente do TJ/PI

#PresidênciaTJ/PI

Hoje (6), às 18h, o desembargador Hilo de Almeida Sousa será empossado como presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ/PI) para o Biênio 2023/2024. Foram eleitos também os desembargadores Manoel de Sousa Dourado como vice-presidente, Olímpio José dos Passos Galvão como corregedor-geral, e José Ribamar Oliveira como corregedor extrajudicial e diretor da Escola Judiciária. Chics!!!

#SaldodeNatal

Quem não conseguiu ainda fazer suas compras de fim de ano pode aproveitar o Saldãozão de Natal Paraíba. São várias ofertas com condições especiais para todos os clientes. Imperdível!!!

#Sextouuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (6); Sandra Noleto, Paulo Machado Vale, Daniela Moraes Souza Gorgulho, Lucas Freitas, Adriana Karmo, Reisinha Barbosa, etc. Feliz 2023!!!

#Mimos&MimosDins

Grazie aos amigos que lembram de mim durante o ano todo: e no Natal ganho os meus #Mimos & #MimosDins. Grata as queridas sócias do Clube do Chá - by presidente Vera Lobão, Liana Portela, Fernanda Carneiro, o querido amigo Nelson Nery Costa, O Boticário Teresina, Jussara Lima, Maihara Brandão, Natura, Kopenhagen Shopping Rio Poty L2, Adriana Lemos, Reginaldo Carvalho & Danielle Carvalho, Pastora de Brito - Alpha Modas Teresina, Conceição Araújo, Regina Marques, Regina Bezerra, Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, Amélia Tereza Fonseca, etc. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito". Feliz 2023!!!



#Réveillon - Um click do empresário Raimundo Moraes, que passou o réveillon na praia e fica na sua belíssima residência de praia no Coqueiro até o final do mês de janeiro /2023. Chics!!!







#Réveillon - Um click da querida Iraceara Soares - by Colégio Einstein, com o Dr. José Rubens de Sousa Costa, com os filhos Dr. Jocerlano Sousa e o empresário e engenheiro José Filho, as noras Sávia Dourado e Maria Carolina e os netos Gabriel e Rafaela, passaram o Ano Novo em Teresina em hotel badalado. Chics!!!







#Réveillon - Um click da empresária Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, com a jornalista Simone Castro em confraternização badalada. Chics!!!







#Réveillon - Um click dos empresários Luiz Galvão & Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina, passaram o réveillon na praia do Coqueiro. Chics!!!







#Réveillon - Um click de Felipe Fonseca & Flávia Moura com o filho Felipinho, passaram o réveillon em praia badalada. Chics!!!







#Parabéns - Um click da querida aniversariante do dia 2/1 Valdenê Albino!!! Na foto com o filho empresário Rondinelle Albino em comemoração badalada. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Joice Nunes e Mirna Ribeiro em aniversário badalado. Feliz 2023!!!

