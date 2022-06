O estudante piauiense Haziel de Oliveira Soares foi selecionado para estudar em Nova York

#BolsadeEstudo

O estudante piauiense Haziel de Oliveira Soares, que natural de Barras/Piauí, cursou o ensino médio no Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) João Henrique de Almeida, em Teresina, foi selecionado para uma Bolsa de Estudo para cursar Física na Universidade de Nova York, ‘campus’ de Abu Dhabi. O estudante já representou o Piauí em programas como Jovem Senador e Parlamento Jovem, embarca em setembro. Chics!!!

#Título



O pastor Fernando de Ramos receberá o título de Cidadão Honorário Piauiense no dia 14/6, às 10h, no Plenário da Assembleia Legislativa. A proposição é do deputado estadual Coronel Carlos Augusto. Chics!!!

#Palestra

O advogado e professor Nelson Nery Costa, realizou palestra no dia 8/6 no Arquivo Público do Piauí, no centro de Teresina, com o tema “A construção do conhecimento. A palestra aconteceu na Sexta Semana Nacional de Arquivos, que vai até o dia 10/6. Chics!!!

#FestaJunina

A festa junina do Closed Club será no dia 22/6, na residência de Rosângela Gayoso. A querida Rosinha Rufino é a atual presidente do Clube filantrópico. Chics!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (10); Ivanilde Ribeiro, Claudia Almeida Costa, Larissa Batista, Wilson Filho, Carlos Pádua, Drica Veras, etc. Saúde & Paz!!!

#SãoJoãodaCaixa

Acontecerá no sábado (11/6), a partir das 21h no Clube APCEF/PI, o São João da Caixa terá seu retorno pós, pandemia com a garantia da alegria que só o arraiá consegue proporcionar. Ao som da banda Os Caburés do Forró, Lázaro do Piauí e Isac do Acordeon. Ingressos na sede social da APCEF/PI. Imperdível!!!

#NOROESTE

A Festa Junina das Maravilhosas acontecerá em grande estilo no sábado (11/6), no Haras Noroeste. Imperdível!!!





#ArraialdasGranfinas — Click's das belíssimas mulheres; Antonia Verás, Francialza Verás, Josete Verás, Cris Rego, Juliana Teixeira, Ana Lygia Sampaio, Celina Lages, Ingrid Mazza, Mariana Castelo Branco, Carol Moura, Carlucia Mouzinho, Rossana Martins, Laura Meneses e Euka Rezende, no Arraiá das Grafinas. Chics!!!









#FestaJunina — Um click de Celina Lages, Laurinha Meneses e Mariana Castelo Branco, no #ArraialdasGranfinas. Chics!!!







#Casamento — Um click dos queridos, Cristina Miranda & Antônio de Almendra Freitas Neto. Chics!!!







#Irmãs — Um click das queridas irmãs, Daysê Portella e Joana Portella aproveitando o frio de Sampa. Chics!!!







#Nasceu - A esperada Helena, filha dos queridos, o administrador Lucas Gayoso & da jornalista Marina Silva Linard, filha do meu amigo empresário Solon Silva, e irmã do Tiago Linard. Chics!!!







#Café&Almoço — Um click de José Nunes na casa de Simária & Messias, com os filhos Dr. Jocerlano Sousa e o empresário / engenheiro José Filho — by Construtora Estrutural, comemorando os 7.0 da Socorrinha, em São João do Piauí. Parabéns!!!







#Irmãs — Um click das queridas irmãs, Juliana Melo e Polyana Melo em evento badalado. Lindas&Chics!!!







#Amigas - Um click das amigas queridas Ana Thereza Merij Carneiro e Maria Amélia Carvalho Mazuad Paz, em casamento badalado. Lindas&Chics!!!

