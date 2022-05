#Sexta

Hoje 13/05 há 105 anos a Virgem de Fátima aparecia aos três pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco na Cova da Iria em Portugal. amo sexta-feirsa 13. Amém

#Novayork

A querida Amanda Attilio Veras, aniversariantes de hoje(13), passa a data em Nova York na companhia do seu marido Alciomar Veras. Parabéns

#Festa



Hoje (13) a aniversariante do dia 12/5, Ana Beatriz Sampaio O. de Mello, comemora a data em grande estilo ao lado do esposo, Gabriel Mello, dos filhos Rafael e Lígia, familiares e amigos, em sua residência. Chics!!!

#Batizado

Hoje (13) o casal Olívia Nogueira & Lourival Nogueira batiza a caçula Lisbela, na Igreja de Nossa Senhora das Candeias, em seguida recebem os convidados em buffet badalado. Chics!!!

#Posse

O Contador, Empresário Contábil e Vice-Presidente de Desenvolvimento Operacional do Conselho Federal de Contabilidade, Joaquim de Alencar Bezerra Filho, foi empossado na Presidência da Academia Piauiense de Ciências Contábeis na noite de 11/5. Com presenças de personalidades, políticos e Classe Contábil Piauiense. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (13); Luiz Augusto de Oliveira, Marília Freitas Alencar, Ednaldo Cícero Freitas, Joaquim Mendes, Eduardo Machado, Márcia Beatriz Machado, Thays Pires, Mauro Roberto, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo



O evento a PEDALADA DO BEM celebrará o Dia da Família (15/5), em Teresina. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível. Realização: @armazemparaiba -. Imperdível!!!

#EndereçoEletrônica

Parceiros das nossas divulgações enviem Notas&Fotos para o endereço eletrônico: [email protected] -. Aguardo!!!



#HabitarImóveis - Um click da empresária Lyna Leite - by Habitar Imóveis conferindo a LUCIENNE EM REVISTA no seu escritório. Chics!!!







#Amizade — Um click dos queridos, Dr. Milton Oliveira, José Filho - by Construtora Estrutural com o pai José Nunes em encontro de amigos badalado. Chics!!!







#MêsdasMães - Um click dos queridos Iraceara Soares com o filho Dr. Jocerlano Sousa e os netos Gabriel e Rafaela, e a nora Sávia Dourado com a mãe, Silvete Dourado, em almoço no Dia das Mães. Chics!!!





#MêsdasMães — Um click das queridas Valdenê Albino com a filha Roberta Albino em pose para as fotos do Dia das mães. Chics!!!







#MêsdasMães — Um click dos queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo com a filha Renata Albino em almoço no Dia das Mães. Chics!!!







#AlphaModas — Um click da querida Lélia Maia no estilo lojas Alpha Modas - by Pastora de Brito em evento badalado. Chics!!!







#Amigas — Um click das queridas Solange Reis Martins e Aflitos Cardoso em evento badalado. Chics!!!





Parabéns príncipe lindo Reinaldo Montalvão Neto (26/4)!!! Que comemorou com a família reunida: os pais Dr. Diego Batista Montalvão & Ana Karina Castro Montalvão, com festa no sábado (7/5), no Espaço Kids do Shopping Riverside, com a avó Lourdes Batista e a tia Isadora Montalvão. Chics!!!















