O Hospital de Urgência de Teresina completou 14 Anos de instalação no dia 5/5, com o cuidado, a dedicação e mais de 800 Mil que vidas já foram salvas na Casa de Saúde. A data foi comemorada em grande estilo com a equipe do HUT/PI e convidados reunidos, bolo e parabéns. Chics!!!

O 17º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões — evento sediado há 17 Anos na cidade de Floriano e reúne as obras audiovisuais mais recentes do setor cinematográfico brasileiro está com inscrições abertas são gratuitas, online e seguem até o dia 31/5, para a edição de 2022. Podem participar da seleção produções nas categorias: longa-metragem ficção e documentário, e curta-metragem documentário, ficção e animação. O regulamento do Encontro e a ficha de inscrição a ser preenchida estão disponíveis no site www.cinemadossertoes.com -. #FicaDica!!!

Para as aniversariantes de hoje (9); Meire Sousa, Ítalo Sampaio, Ana Regina Rego, Sana Moraes, Wancleia Oliveira, Ícaro Daniel de Sousa, Isadora Soares, Aparecida Reis Veloso, Layana Mota, Marcela Guimarães Campelo, Yasmin Santiago, Ligia Veras, Karla Berger Marinho, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 8/5; Fred Lira, Fernando Maia, Cynthia Ribeiro, Wilton Mendes, Layane Santos, Jose Padua Filho, Hermano Carneiro, Edemir Carvalho, Abigail Paulo, Layane Santos, Marcos Valdecy, Alípio Sady, LuRebordosa Leite, Allysson de Moraes, Suzane Jales, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 7/5; Luciana Carrilho Arêa Leão, Mirna Vaz da Rocha, José Ferreira, Alex Sertão, Laura Tourinho, Sayuri Sato, Justino Ivo, Anisia Marques, Isabel Eulálio Araújo, Disraeli Rocha, Joldene Rocha, Larissa Oliveira, Alcides Valeriano Oliveira, Eneida Almeida Sousa, Vívian Barroso, Iracema Santos, Ermelinda Castelo Branco Jacob etc. Felicidades!!!

A Festa Junina das Maravilhosas acontecerá no dia 11/6, no Haras Noroeste, com as comemorações dos aniversários das sócias Aflitos Cardoso, Letícia, Olívia Nogueira e Tyciani Machado. Grazie pelo convite. Chics!!!

#ClubedoChá - Um click da presidente do Clube do Chá - Rosa Linhares com a nora Germane Linhares, esposa do prefeito de José de Freitas Roger Linhares, e as sócias na reunião do Clube. Chics!!!













#CafédaManhã - Um click de Geová Damasceno, Noa Vaz e o enfermeiro Francisco Sampaio no Café da Manhã comemorando o Dia do Líder Comunitário na sede da empresa Águas de Teresina - by Jacy Prado. Chics!!!



Parabéns para o aniversariante de hoje (9); Ítalo Sampaio!!! Na foto o aniversariante com a mãe a querida Neythania Barbosa em um #tbt do meu aniversário. Chics!!!



#Irmãs — Um click das queridas Claudete Monteiro & Josélia Dantas em compras badaladas. Chics!!!





