O IV Congresso Nacional dos Oficiais de Justiça acontece a partir do dia 23/03

Hoje (20) a partir de 19h, na Igreja São Benedito, acontece a Missa de Sétimo Dia do falecimento do empresário Rufino Damásio.

Acontece, a partir do dia 23/3, no Hotel Blue Tree Towers Rio Poty, o IV Congresso Nacional dos Oficiais de Justiça. Quem participa do evento é o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça Marcello Terto e a sua esposa advogada, Aline Terto. Imperdível!!!

O médico e ex-governador do Piauí Wilson Martins e a conselheira do TCE Lilian Martins com os filhos, os médicos Rafael Martins e Victor Martins, e a nora Nathália Nara curtiram dias de férias em Courchevel, a Estação de Esqui mais visitada da França. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (20); Sônia França, Maxwell Dos Santos, Christiane Mendes, Erico Veiga, Ronnier Galvão, Rita Leite, José Ricardo Bacelar, Zé Rocha, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 19/3; Girlene Silva, Angela Canuto, Maria Alzirene, Rossana Martins, Waldecy Matos, David Dias, Evangilina Dias, Larissa Bastos, Aline Nolêto, João Pedro Vieira, Suely Caus, Gustavo Gaioso, Carlos Argento, Márcia Rego, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 18/3; Eugênia Maria De Sousa Lima, Solange Sousa e Silva, Valda Lima, Cleo Oliveira, Teresinha Holanda, Rafael Correia, Arony Santos, Marcos Pe, Bruna Carvalho, Fernando Brito, Arlete Paes Landim, Daniel Silva, Kátia Barbosa, Luciano Klaus, Izabel Regina Lima, Tarciano Vieira, Jossandra Almeida, Renata Lustosa, Conceição Teixeira, Maiara Brandão, Teresinha Holanda de Moraes, Eliete de Brito Araújo, Bruna Carvalho, Silas Freire Júnior, Cláudio Simeão, Mauricéia Lígia Neves, etc. Felicidades!!!

Aguardem a data e local com todos os detalhes da nossa badalada festa, que vai acontecer em homenagem às 'Mulheres e Homens Chics!!!'. Imperdível!!!



#Academia - Um click do jornalista-ilustrador, artista gráfico, plástico, etc e tal - Jota A Costa com o presidente do Conselho Estadual da Cultura Nelson Nery Costa em lançamento de livro na APL/PI. Chics!!!







#Livros - Grazie pelos convites da Academia Piauiense de Letras - by Zózimo Tavares e do Conselho Estadual de Cultura - by Nelson Nery Costa, e do Instituto Histórico de Geográfico do Piauí, e da Secretaria do Estado da Cultura, para o lançamento dos livros: A Independência do Piauí, de Wilson de Andrade Brandão, de Paulo José da Cunha e O formas de lutas - 1850, de Claudete Maria Miranda Dias, os últimos três da Coleção Bicentenário da Independência, realizado no dia 18/3, na Sede da Academia Piauiense de Letras. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 18/3; Valda Lima!!! Que reuniu a família em restaurante badalado. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para o aniversariante do dia 18/3; Luciano Klaus!!! Na foto com Yuri Sampaio que já foi seu aluno na Faculdade de Teresina. Chics!!!







ColégioEinstein - Um click do Diretor Geral- Fabrício Parente - Colégio Einstein Teresina, que há 10 Anos, vem entregando conhecimento, confiança e credibilidade. Chics!!!





#Sábado - Parabéns para a aniversariantes do dia 18/3; Eugênia Maria De Sousa Lima!!! Que reuniu algumas amigas Francisca Brito, Regina Célia Bezerra no belíssimo apartamento da querida Honorina Paes Landim juntamente com o filho João Bruno Ribeiro Neto e a nora Kássia Regina Nogueira Soares, com direito a bolo e parabéns. Grazie pelo convite. Chics!!!







