#Aniversário

A festa de aniversário de Trabulo Neto (17 anos), filho de Juliana Rosado & José Trabulo Junior, vai acontecer no dia 13/8 e terá como tema “Encontro de Lendas”, no edifício onde reside com a família. A querida Juliana está cuidando de todos os detalhes da festa. Chics!!!

#Elo'sClube

As sócias do Elo's Clube vão se reunir no dia 10/8, e quem será a anfitriã será a querida Jandira Dias, em um bistrô badalado. Chics!!!

#Férias

O cirurgião plástico, Edson Neto com a sua belíssima esposa Glínia Alves, que está esperando o filho, que se chamará Miguel, passaram uns dias em Barrinha com a filha Maria. Chics!!!

#Bebê

A designer e empresária Marinna Dias e o esposo e médico Vinicius Macêdo, felizes com a revelação no dia 30/7, que estão grávidos do primeiro filho. Chics!!!

#Festa

O aniversário de 1 ano do fofo Frederico, filho do Secretário Municipal de Comunicação, Lucas Pereira e da advogada Lana Cavalcante, vai acontecer no dia 28/8. Chics!!!

#CarneiradadoBL O jornalista Beto Loyola realiza amanhã (6/7) a sua 10ª Carneirada do BL, no Clube da OAB/PI. Imperdível!!! #Parabéns Para os aniversariantes de hoje (5); Bena Medeiros Moura Santos, Fernando Pinheiro Filho, Ana Célia Luz Nascimento, Helda Emilia, Luis Fontoura Geremia, Isabelle Accioly De Matteo, Verbena Rêgo, Drielly Jéssica, Daniel Guimarães Meneses, Rachel França, etc. Saúde & Paz!!! #@Siga Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#CarmenSttefens - Um click da querida empresária Dennise Lima - by Carmen Steffens Teresina - em desfile de sua loja com o cantor Leo Cachorrão desfilando com a marca masculina. Chics!!!



#Férias - Um click da empresária Iraceara Soares - by Colégio Einstein, que passou uns dias visitando algumas praias do Ceará. Chics!!!



#Promoção - Kits Dia dos Pais é na Boutique Lojão do Peixe Premium - Rainha dos Pescados - by Marinalda Oliveira, não deixe de conferir. Imperdível!!!



#AmeidaeCostaAdvogados - Um click do querido amigo Nelson Nery Costa em #DiadeVista - para apresentação de novos projetos que irá realizar. Chics!!!



#BodasdeAlabastro * No dia 31/7 os queridos Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos completam 46 anos de casados, e completam a união com os filhos; Sorência Vasconcelos, Marcus Klinger, Márcio Vasconcelos, João Marcello, noras e netos. Parabéns para a querida Nailza Meneses, que foi a aniversariante do dia 31/7. Na foto o casal e a aniversariante com as queridas Maria dos Remédios Nery e Maria Hilda Monteiro em encontro animado. Chics!!!



#Family - Um click nos queridos, Felipe Fonseca & Flávia Moura com o filho em viagem de férias animada. Chics!!!



#Parabéns para a querida Annalice Barroso (3/8)!!! Um click de Cristina Queiroz Mendes com a aniversariante. - "Noite maravilhosa comemorando niver dessa minha amiga @annalicebarroso, parabéns!" Cristina Queiroz Mendes. Chics!!!



