O junho Vermelho visa estimular e conscientizar a população a doação de sangue

#DoaçãodeSangue

O junho Vermelho visa estimular e conscientizar a população sobre a importância das pessoas se tornarem doadoras de sangue. Um gesto rápido, seguro e, sem dúvidas, essencial, já que uma única doação consegue salvar até quatro vidas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC/PI) potencializa suas ações visando alcançar o maior número de pessoas aptas a doar. Acesse o site redefeminina.org.br ou Instagram @redefemininapi.

#BodasdeEstanho

O empresário Gabriel Melo e a odontóloga Ana Beatriz Sampaio comemoraram no dia 7/6 10 anos de união conjugal. As Bodas de Estanho são a celebração do 10.º ano de casamento. Também conhecida como Bodas de Zinco, esta comemoração marca a união de uma década de um casal após a oficialização do matrimônio. Chics!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 12/6; Zila Bastos, Ícaro Uther, Jeremias Bezerra Moura, Carlos Marquez Mendez, Rafael Martins, Neto Iluminação, Vanina Falcão, Lourdes Melo, Victor Lira Carvalho, Anderson Nóbrega, Patrícia Ribeiro, Padre Neto Rego, Daniel Fabiano Ferreira, Aline Duarte, Lenita Medeiros, Mozar Segundo, Jailton Sampaio, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 11/6; Clara Marques Salinas, Izabella Pimentel Torres, Patrícia Andrade, Walfran Costa, Juliana Fortes Santiago, Lucy Soares, Fabrício Ramos, Pepê Júnior, Douglas Alexandre, Claudia Sueni Lima, Teresa Farias, Marcelo Gayoso Fontenelle, Jaqueliny Siqueira, Izabella P. Torres, Douglas Alexandre Leite, Pedro Junior Guimarães, Mario Cesar, Alessandro Diniz, Teresa Farias, etc. Felicidades!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (13); Dirk Zobiak, Maria Paula Napoleão, Larissa Lira, Magal Santos, Jocymar Lima, Claudio Xerez, Carla Sales, Joana Darc, Jefferson Ferreira, Leda Napoleão, Antoniel Ribeiro, etc. Saúde & Paz!!!

#Bebê

Os queridos Flávio Chaib & Pollyanna Spindola Chaib, felizes com a notícia que o bebê que esperam é um menino. Chics!!!

#Notas&Fotos

#Maravilhosas — A Festa Junina das Maravilhosas aconteceu em grande estilo no sábado (11/6), no Haras Noroeste. A anfitriã Valdenê Albino recebeu os convidados em grande estilo: tudo perfeito, comida deliciosa, som animado, decoração impecável no estilo junino, espaço maravilhoso, etc. Um luxo. Chicsl!!!















#Maravilhosas — Um click das queridas, Magnólia Soares de Macedo, Valdenê Albino e Maria Goret Nunes Leal Carvalho na Festa Junina das Maravilhosas no Haras Noroeste. Chicsl!!!









#Family — Parabéns para a aniversariante de hoje (13); Carla Sales!!! Na foto com o marido Marcondes Carneiro e os filhos Carlos André Sales e Andressa Sales. Chics!!!





#DiadosNamorados — Um click dos enamorados, Gabriel Mota & Jayanna Rackell Moura Soares em noite romântica com familiares e amigos. Chics!!!







#DiadosNamorados — Um click das queridas, Patrícia Sampaio, Katya Cilene, Silvana Lys, Neythania Barbosa, Graça Batista, Lusani Moura Soares, Jayanna Rackell Moura Soares e Ítalo Barbosa em noite romântica com familiares e amigos. Foto Grabriel Mota. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click da anfitriã Bena Moura Santos, que recebeu em seu luxuoso apartamento as sócias e convidados do Clube do Chá na noite de 9/6. Na foto com a sua filha Vladia Moura Santos. Chics!!!





#ClubedoChá — Um click da anfitriã Bena Moura Santos, recebeu em seu luxuoso apartamento as sócias e convidados do Clube do Chá na noite de 9/6. Grazie pelo convite. Fotos Péricles Mendel. Chics!!!









