#AcademiaPiauiense

Hoje (15), às 19h, o filósofo e poeta Antonio Cícero, da Academia Brasileira de Letras, realiza palestra na Academia Piauiense de Letras. Com o tema “O percurso filosófico do verso”, através do qual conta a sua trajetória literária. O acadêmico é o homenageado da I Caminhada Literária de Teresina, que será realizada na terça-feira (16) à tarde, no Parque da Cidadania, pela Academia Teresinense de Letras, com o apoio da APL. Chics!!!

#Hospital

Em breve, os moradores da zona sudeste de Teresina poderão contar com mais uma unidade do Vilar Hospital de Olhos na cidade. Para atender a grande população do Dirceu, levando mais comodidade para os pacientes da região que precisarem cuidar da saúde dos olhos. O novo Hospital será na Avenida Joaquim Nelson, n° 3531, Parque Ideal. Chics!!!

#Segundouuuu

Parabéns Para os aniversariantes de hoje (15); Joana Lopes, Walter Junior, Paulo Barros, Francisco Fontes Fontes, Milena Leopoldino, Queiroz Gilberto, Sinara Dantas, David Lucas Melo, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 15/8; Ovadia Saadia, Leilane Lages, Gilmara Pinto, Katiana Campelo, Karoline Morais, Mayara Dahane Dantas, Lene Silva, Letícia Mendes Costa, Emiliano Lima, Marina Brandão, Rogério Hagem Mazuad, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 13/8; Tony Trindade, Malu Cavalcanti, Padre Carlos Wagner Pessoa Vieira, George Augusto, José Drumond Neto Drumond, Washington Moura Filho, Eduardo Moita, José Nilton Cronemberger Junior, Zé Netão, Martha Lorena Oliveira Carvalho, Cristiane Ventura, etc. Felicidades!!!

#Festa

O meu aniversário é dia 26/8, a comemoração vai acontecer no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo - na Av. Senador Arêa Leão, 2020 / Avenida Homero Castelo Branco. Vários amigos já confirmaram as presenças. Fotos de Tibério Hélio e Equipe, Bolo das queridas Zezita e Cinthya Ribeiro, Café&Bolos - Bolo de Vó - by Renata Souza Araújo de Carvalho, Drink's - by Silvia Drink's, Sucos & Vinhos - Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira, ao som da Cantora Internacional - Mahda Matte (Denise Alaggio) e o Dj Leuzz, com toques na decoração da querida Naty Silveira, etc. Aguardo a sua Confirmação. Imperdível!!!

#Confirmados

O meu aniversário é dia 26/8, a comemoração vai acontecer no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo. Amigos que já confirmaram as presenças; Amélia Tereza Fonseca, Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Dr. Jesus Abreu & Elynne Alves Abreu, Magnólia Soares Macedo, Gorete Leal, Regina Marques, Marinalda Oliveira, Vonaldo Oliveira, Drª Lusani Moura, Jayanna Rackell Soares Moura & Gabriel Mota, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Neythânia Barbosa, Ítalo Sampaio, Neide Moura, Joilza Leitão, Dr. Airton Andrade & Gilmara Pinto, José Filho, Carlos Mesquita, Lourdes Batista, Francisca Pereira, Dr. Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Eugênia Lima, Eliane Nogueira, Rosa Linhares, Marília Vera Bona, Vera Lúcia Santos, Lina Josefina, Francisco Sampaio, Vera Lobão, Vânia Guerra, Fernanda Carneiro, Kelly Carneiro, Maria Flor Carneiro, Neide Medeiros, Naty Silveira, Eliene Carneiro, Yuri Moraes, Marília Veras Bona, Gracinha Monteiro, Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos, Josélia Dantas, Iraceara Nunes, Rondinelle Albino & Polyana Melo, Zelita Melo, Delcy Marques & Carlos, Clara Salinas, Dora Parentes, Bena Moura Santos, Zeneide Alves, Gliceryane Carneiro, Dennise Lima, Domingos Fashion, Myrian Castro, Málaque Santos & Cícero Santos, Cidinha Tenório, Cristina Queiroz Mendes, Conceição Araújo, Lucicleide Sampaio, Lina Portela & Pedro Portela Filho, Dora Parentes, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!



#Posse - Um click da desembargadora do TRT/PI, Liana Chaib é a mais nova imortal da Academia Piauiense de Letras Jurídicas. Liana, ocupa a Cadeira 21 que tem como patrono seu pai, Jorge Azar Chaib. A posse aconteceu na noite de 12/8, onde proferiu um discurso emocionante. Na foto com os amigos, Jesus Elias Tajra & Maria Amélia Tajra. Foto Benonias Cardoso. Chics!!!





#Parabéns para a belíssima Maria Vitória, filha da Chef Larissa Batista, e neta de Graça Batista, que reuniram amigos na noite de 11/8, e comemorou em grande estilo: com bolo, parabéns, docinhos e rodada de pizza - no Mercatto De La Pizza - by Neythânia Barbosa. Na foto com Xica Freitas, Mariano Marques, Drª Lusani Moura, César Soares, Graça Batista e Larissa Batista. Chics!!!



#Batizado - Um click da querida Neide Moura com o filho o Delegado de Cabo Frio/RJ, Lauro Coêlho e sua esposa Vívian Lobo - Procuradora do Rio de Janeiro, no Batizado da neta Maria Cecília, na igreja Nossa Senhora das Candeias. A comemoração foi intimista em família, no Coco Bambu. Chics!!!









Um click da belíssima Maria Flor filha dos queridos, Kelly Carneiro & João Batista em reunião badalada. Linda&Chic!!!







#Moda - Um click da querida, Valdelina Sales, com look Alpha Modas - by Pastora de Brito. Chics!!!







#VivaaMaitê!!! Um click das queridas Celina Lages com as amigas, Wanessa Eulalio, Beatriz, Carol Cipriano e Waleria Eulálio, em aniversário badalado. Chics!!!





#ClubedoChá - Um click da querida, Fernanda Carneiro, que foi a Anfitriã do almoço de reunião do Clube do Chá no dia 11/8, e reuniu quase todas as sócias do Clube em sua belíssima residência. Chics!!!











ClubedoChá - Um click das queridas, Vânia Guerra, Myrian Castro e Dra. Málaque Santos em reunião badalada na belíssima residência de Fernanda Carneiro. Chics!!!













