Aconteceu no dia 17/7, a reinauguração do Memorial do Conselheiro Jaime Amorim, que faleceu em 6/3/2012 vítima de um acidente aéreo, e era casado com Juliana Martins, e pai do André Luiz. A solenidade aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Chics!!!

Os queridos, Danielle Claudino & Jorge Filho estão felizes com à espera de Beatriz, que deverá chegar em dezembro. Já são pais do fofinho Gabriel (1 Ano). Chics!!!

A família do inesquecível empresário, João Claudino Fernandes, recebeu uma Homenagem Póstuma em Pedro II, em nome dele. A Avenida Empresário João Claudino Fernandes foi inaugurada com a presença dos filhos João Vicente Claudino e Claudia Claudino, foi nomeado uma via no município ao Norte do Estado com o nome do Sr. João. A homenagem ao empresário aconteceu durante a comemoração dos 168 Anos de Pedro II. Merecido!!!

Os noivos Maria Heloísa Castelo Branco Barros Coelho & João Félix Neto curtindo dias de férias e de muito amor em Paris. Chics!!!

O evento esportivo, voltado para magistrados e familiares, foi realizado de 11 a 14/8, e o juiz Sebastião Firmino Lima Filho, conquistou o vice-campeonato na categoria Tênis de Mesa individual nos IX Jogos Nacionais da Magistratura, em Aracajú/SE. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (19); Fabricia Brito Aragão, Théo Henrique, Ines Bastos, Brena Morais, San Martin, Paulo Tajra Portela de Melo, Dionisia Neri de Sousa, Andre Lima, Maria Helena Lima, Claudia Queiroz, Iago Moura, etc. Saúde & Paz!!!

O meu aniversário é dia 26/8, a comemoração vai acontecer no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo - na Av. Senador Arêa Leão, 2020 / Avenida Homero Castelo Branco. Vários amigos já confirmaram as presenças. Fotos de Tibério Hélio e Equipe, Bolo das queridas Zezita e Cinthya Ribeiro, Café&Bolos - Bolo de Vó - by Renata Souza Araújo de Carvalho, Drink's - by Silvia Drink's, Sucos & Vinhos - Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira, ao som da Cantora Internacional - Mahda Matte (Denise Alaggio) e o Dj Leuzz, Docinhos La Trufel - by Socorro Ribeiro, com toques na decoração da querida Naty Silveira, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!

A comemoração do meu aniversário vai acontecer no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo. Amigos que já confirmaram as presenças; Amélia Tereza Fonseca, Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Dr. Jesus Abreu & Elynne Alves Abreu, Magnólia Soares Macedo, Gorete Leal, Regina Marques, Marinalda Oliveira, Vonaldo Oliveira, Drª Lusani Moura, Jayanna Rackell Soares Moura & Gabriel Mota, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Neythânia Barbosa, Ítalo Sampaio, Neide Moura, Joilza Leitão, Dr. Airton Andrade & Gilmara Pinto, José Filho, Carlos Mesquita, Lourdes Batista, Francisca Pereira, Dr. Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Eugênia Lima, Eliane Nogueira, Rosa Linhares, Marília Vera Bona, Vera Lúcia Santos, Lina Josefina, Francisco Sampaio, Vera Lobão, Vânia Guerra, Fernanda Carneiro, Kelly Carneiro, Maria Flor Carneiro, Eliene Carneiro, Neide Medeiros, Naty Silveira, Eliene Carneiro, Yuri Moraes, Marília Veras Bona, Gracinha Monteiro, Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos, Josélia Dantas, Iraceara Nunes, Rondinelle Albino & Polyana Melo, Zelita Melo, Delcy Marques & Carlos, Clara Salinas, Dora Parentes, Bena Moura Santos, Zeneide Alves, Gliceryane Carneiro, Dennise Lima, Domingos Fashion, Myrian Castro, Málaque Santos, Cidinha Tenório, Cristina Queiroz Mendes, Conceição Araújo, Lucicleide Sampaio, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Dora Parentes, Lilian Martins, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana, Solange Reis Martins & Sebastião Ribeiro Martins, Tálita Neiva, Carlos Mesquita, Myrian Castro, Luziane Sampaio, Gina Castelo Branco, Dinah Frota, Nailza Meneses, Regina Bezerra, Ângela Arcoverde, Sinhã Aragão, Graça Batista, Maria Vitória, Raquel Vilar, Rosa Dantas, Magnólia Soares de Macedo, Lyna Leite, Teresa Alencar Rebelo, Simone Castro, Maria Castro, Vinicus Vainner, Marisa Barbosa de Deus, Simone Paes Landim & Romualdo Pedrosa, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!



#DiadeVisita - Um click de Hellison Thomas Hess - Representante Comercial da empresa Importadora AV09 Comércio Exterior Ltda., em Balneário Camboriú/SC, visitou a empresária Marinalda Oliveira e o filho Vonaldo Oliveira - by Lojão do Peixe Premium. Chics!!!







#AlphaModasTeresina - Um click da querida, Valdelina Sales, com um belíssimo look Alpha Modas - by Pastora de Brito. Chics!!!







#VivaaMaitê!!! Um click das queridas Celina Lages com as amigas, Wanessa Eulálio, Beatriz, Carol Cipriano e Waléria Eulálio, em aniversário badalado. Chics!!!









#ClubedoChá - Um click das queridas, Vânia Guerra, Myrian Castro e Dra. Málaque Santos em reunião badalada na belíssima residência de Fernanda Carneiro. Presenças confirmadas no meu aniversário no dia 27/8, no Meraki. Chics!!!







#MêdosPais -#Family - Os empresários Rondinelle Albino & Polyana Melo com os filhos Arthur e Heloísa, passaram o Dia do Pais em Sampa. Chics!!!







#MêsdosPais #Family - Um click da empresária Iraceara Nunes, e o professor José Nunes com os filhos: empresário Fabrício Santos, Dr. Jocerlano Sousa e o empresário e engenheiro, José Filho - by Construtora Estrutural, reunidos no #DiadosPais. Chics!!!







#Amor - Um click dos queridos, Alainy Leitão & Joilza Leitão, em #tbt de evento badalado no Teresina Halll. Presenças confirmadas no meu aniversário no dia 27/8, no Meraki. Lindos&Chics!!!

