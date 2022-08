#Aniversário

O meu aniversário foi no dia 26/8, a comemoração aconteceu no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo - na Av. Senador Arêa Leão, 2020 / Avenida Homero Castelo Branco. Obrigada aos amigos e parceiros que contribuíram com o 'SUCESSO' do meu aniversário; Fotos * Filmagem de Tibério Hélio e Equipe, Bolo das queridas Zezita e Cinthya Ribeiro, Bolos - Bolo de Vó - by Renata Souza Araújo de Carvalho, Drink's - by Silvia Drink's, Sucos & Vinhos - Lojão do Peixe Premium - by Marinalda Oliveira, ao som da Cantora Internacional - Mahda Matte (Denise Alaggio) e o Dj Leuzz - Projeto 'Reverse', Sax - by Ítalo do Sax, Docinhos La Trufel - by Socorro Ribeiro, com toques na decoração da querida Naty Silveira, look vestido - Alpha Modas Teresina - by Pastora de Brito, Cabelos & Unhas - Salão Hidrate - by Mônica Queiroz, Terno & Cia - by Fontenele Brito, Peças da Decoração - by Casa Rosado, Balões - Mercado Doce, etc. Obrigada. Chics!!!

#Convidados

Obrigada a todos que contribuíram com o sucesso do meu aniversário; Amélia Tereza Fonseca, Dr. Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Dr. Jesus Abreu & Elynne Alves Abreu, Maria Zeneide Sousa Alves, Magnólia Soares Macedo, Maria Gorete Nunes Leal Carvalho, Ana Glaucia Melo, Regina Bezerra, Marinalda Oliveira, Drª Lusani Moura, Jayanna Rackell Soares Moura, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Neide Moura, Joilza Leitão, Dr. Airton Andrade, Carlos Mesquita, Lourdes Batista, Eugênia Lima, Eliane Nogueira, Rosa Maria Coqueiro Linhares, Marília Veras Neves Bona, Lina Josefina Lages, Francisco Sampaio, Vera Lobão, Vânia Guerra, Fernanda Carneiro, Kelly Carneiro, Eliene Carneiro, Neide Medeiros, Naty Silveira, Marília Veras Bona, Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos, Josélia Sousa Dantas, Rosa Dantas, Polyana Melo, Zelita Melo, Delcy Nunes Marques & Carlos Salinas, Clara Salinas, Bena Moura Santos, Domingos Fashion, Myriam Cahib Demes Castro, Málaque Santos, Conceição Araújo, Lucicleide Sampaio, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Lilian Martins, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana, Solange Reis Martins, Ana Lívia Sampaio, Gina Castelo Branco Vasconcelos, Nailza Meneses, Ana Luíza Sampaio, Ângela Arcoverde, Sinhã Aragão, Graça Batista, Maria Vitória, Larissa Batista, Raquel Vilar, Magnólia Soares de Macedo, Teresa Alencar Rebelo, Simone Castro, Maria Castro, Marisa Rezende Barbosa, Simone Paes Landim & Romualdo da Costa Pedrosa, Alda Maria Rodrigues Neiva Veloso, Maria Elizabeth Veras, Beto Loyola, Dennise de Lima Martins Souza, Arlene Rebouças Mesquita, Sílvia Menezes, Rafael Portela, Henrique César, Kátia Cristina Melo Silva, Gisela Maria Xavier Vieira, Tania Miranda, Péricles Mendel, Vera Lúcia Sousa L. Veras, Honorina Paes Landim, Vera Lúcia da Silva Santos, Ana Maria Fátima Melo e Barros, Maria Fátima Borges, Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas, Ellen Sampaio, Lindomar Alves de Deus, Ionny de Sousa Gomes, Isadora Gonçalves de Sousa Barreto, Francisca Brito, Yuri Sampaio, Maria Luz, Mirna da Silveira Ribeiro, Joice F. Viana Nunes, Lyandra Lara, Olívia Vasconcelos, Eduardo Ribeiro, Júlia Ramalho, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, etc. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (29); Helena Oliveira, Lucio Tadeu Santos, Diná Ferraz, Helena Oliveira, Samuel Ferreira Costa, Willandy Cordeiro, Simplicio Belo da Silva Junior, etc. Saúde & Paz!!!

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Aniversário #ProjetoRverse - Um click do dj Leuzz com a cantora internacional Mahda Matte, que arrasaram no meu aniversário dia 27/8, em almoço no Meraki, com o Projeto 'Rverse'. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas, Bena Moura Santos, Vera Lobão, Vânia Guerra, Rosa Linhares, Myriam Demes Castro, Marisa Rezende Barbosa e Eliane Nogueira presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click dos queridos, Zeneide Alves, Elaynne Alves Abreu & Dr. Jesus Abreu, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click das queridas, Francisca Brito, Regina Bezerra, Honorina Paes Landim e Eugênia Lima, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click das queridas, Neide Moura e Joilza Leitão, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click de Eduardo Ribeiro com as queridas, Maria Fátima Borges, Arlene Mesquita e Magnólia Soares Macedo, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click de das queridas, Fernanda Carneiro e Eliene Carneiro, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Aniversário - Um click das queridas, Nailza Meneses, Naty Silveira, Marília Verás Neves Bona, Gracinha Monteiro, Marinalda Oliveira, Neide Medeiros, Zuíta Vasconcelos, Rosa Dantas e Josélia Dantas, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#AlphaModas - Um click dos empresários, Pastora de Brito & Luiz Galvão, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click das queridas, Eugênia Lima e Lilian Martins, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Aniversário - Um click das queridas, Jayanna Rackell Moura Soares com a mãe Dra. Lusani Moura, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click da querida Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, presença no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click das queridas, Joice Nunes Viana, Mirna Ribeiro, Myriam Demes Castro, Ângela Arcoverde, Tânia Miranda, Gizela Ximenes Vieira, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click das queridas, Delcy Marques, Clara Marques, Eliane Nogueira, Regina Bezerra e Honorina Paes Landim, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Festa - Um click das queridas, Larissa Batista, Maria Vitória e Graça Batista, presenças no meu aniversário. Chics!!!







Bena Moura Santos







Rosa Maria Coqueiro Linhares







Vânia Guerra







Eliane Nogueira







Ângela Arcoverde







Vera Lobão







Mirna Ribeiro, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana







Fernanda Carneiro









