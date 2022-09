Confira na Coluna Prisma mais fotos do meu aniversário que aconteceu dia 27/08

#Sextouuuuuuuu



Parabéns para a aniversariantes do dia 2/9; Juliana Tapety, Júlio Rodrigues Brito Filho, Vivian Galvão Almeida, Carlito Silveira, Aury Mesquita, Vanda Quintela, Julio Rocha, Francismar Lima, etc. Saúde & Paz!!!

#Amor

O SIM de Yvanna Silva & Pedro, será na Igreja de São Sebastião no dia 3/9, seguida de recepção para os convidados em um café badalado. Chics!!!

#ClubedoChá

Hoje (2) as sócias do Clube do Chá viajam para Pedro II, com a organização da viagem a sócia Myriam Chaib Demes Castro. Chics!!!



#Aniversário



O meu aniversário foi no dia 26/8, a festa aconteceu no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo - na Av. Senador Arêa Leão, 2020 / Avenida Homero Castelo Branco. Obrigada aos amigos e parceiros que contribuíram com o 'SUCESSO' do meu aniversário; Fotos * Filmagem de Tibério Hélio e Equipe, Bolo das queridas Zezita e Cinthya Ribeiro, Bolos&Biscoitos - Bolo de Vó - by Renata Souza Araújo de Carvalho, Drink's - by Silvia Drink's, Sucos & Vinhos - Lojão do Peixe Premium - by Marinalda Oliveira, ao som da Cantora Internacional - Mahda Matte (Denise Alaggio) e o Dj Leuzz - Projeto 'Reverse', Sax - by Ítalo Sax, Docinhos La Trufel - by Socorro Ribeiro, com toques na decoração da querida Naty Silveira, look vestido - Alpha Modas Teresina - by Pastora de Brito, Cabelos & Unhas - Salão Hidrate - by Mônica Queiroz, Terno & Cia - by Fontenele Brito, Peças da Decoração - by Casa Rosado, Balões - Mercado Doce, etc. Obrigada. Chics!!!







#Aniversário- Um click da querida Tânia Miranda, presença no meu aniversário. Chics!!!



#Show - Um click do maravilhoso som do Sax - by Ítalo Sax, foi presença e convidado com participação especial no meu aniversário dia 27/8, com almoço no Meraki. Chics!!!



#Aniversário - Um click dos empresários Pastora de Brito & Luiz Galvão, presenças no meu aniversário. Chics!!!



#Aniversário - Um click dos empresários Carlos Salinas & Delcy Marques, presenças no meu aniversário. Chics!!!



#Aniversário - Um click da empresária Dennise de Lima Martins Souza, com Ionny de Sousa Gomes e Isadora Gonçalves de Sousa Barreto, presenças no meu aniversário. Chics!!!



#Aniversário - Um click dos queridos Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos, presenças no meu aniversário. Chics!!!

#Aniversário - Um click dos queridos Luiz Gonzaga Viana & Gilka Viana, presenças no meu aniversário. Chics!!!



#Drink's - A querida Sílvia - by Silvia Drink's, foi a responsável no meu aniversário (27/8), pelos deliciosos drink's da festa. Chics!!!





#LótusClubedeTeresina - Grazie pelo convite do dia 30/8, para a reunião do Lótus Clube de Teresina, como anfitriãs; Nailza Meneses, Zuita Vasconcelos, Jane Kelly e Carminda Fonseca, em restaurante badalado. Chics!!!

















#Elo'sClube - Grazie pelo convite das queridas Fernanda Carneiro e Eliene Carneiro no dia 31/8, para a reunião do Elo's Clube de Teresina, para comemorar o 16° Aniversário do Clube, em restaurante badalado. Chics!!!







#Coleção

As queridas Polyana Melo Albino, Zelita Melo e Kátia Cristina realizaram o lançamento da Coleção Shine Bright, na noite de 31/8 na loja da Fil-À-Fil. Chics!!!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no