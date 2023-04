#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (17); Gustavo Said, Fred Mendes, Milton Vasconcelos Filho, Ostiga Júnior, Biá Boakari, Eduardo Ventura, Gustavo Cavalcante, Brena Carvalho, Pedro Paulo C. Lombardi, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 16/4; Jeová Alencar, Mauro Veras, Adriana Alencar, Thybério Gyorgi, Ellen Sampaio, Lucas Matos, Aurilene Rosa, Erico Lages Soares, Felipe Fernandes, Dulcilene Mourão, Maria Leônia, Fábio Silva, João F. Nascimento, Gil Sobreira, Gil Beleza, Jucilene Silva, Aecio Martins, Renata Cardoso, Campelo Filho, Otávio Augusto, Ananda Sampaio, Eduardo Lima, Paulo Henrique Viana, Ricardo Macedo, Waléria Eulálio Santos, Adalia Moura Leal, Idê Coêlho, etc. Felicidades!!!I

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 15/4; Donária Queiroga Azevedo, Francisco Freitas, Simone Reis, Francinito Loureiro, Marcelle Veras Nogueira Paranaguá, Adriano Brandão, Raila Nascimento, Frank Feitosa, Helda Carvalho, Paulo Henrique Gomes, José Veras, Inaldo Guerra, Lenise Riedel, Abiel Bonfim, Maria Christina de Almeida Melo, Tarcísio Feitosa, Tatiana Maria, Donária Queiroga etc. Felicidades!!

#ContagemRegressiva

O nosso badalado Almoço - "Gente é pra Brilhar", que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023 (Amanhã), no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Confirme a sua presença no meu celular (86) 99444.0742. Imperdível. Chics!!!

#Confirmados

O nosso badalado almoço - "Gente é pra Brilhar", que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Convidados que já confirmaram: Vânia Guerra, Josélia Dantas, Claudete Monteiro, Rosa Dantas, Fernanda Carneiro, Conceição Carcará, Teresa Alencar Rebelo, Judson Corado, Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Eugênia Lima, Francisca Brito, Lourdes Batista, Pastora de Brito, Neide Medeiros, Francisca Pereira, Leila Carvalho Neves, Magnolia Soares de Macedo, Marinalda Oliveira, Valda Lima, Regina Marques, Kátia Cristina, Regina Célia Bezerra, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana, Vera Lobão, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Safira Bengell & Marechal Gianluigi, Tálita Neiva, Bena Moura Santos, Eliane Nogueira, Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, Dinah Frota, Joice de Farias Viana Nunes, Marília Veras Bona, Polyana Melo Albino, Delcy Marques & Carlos Salinas, Iraceara Soares, Lúcia Amorim, Olívia Nogueira, Ana Maria Rios, Lina Josefina Lages, Rosa Linhares, Adriana Lages, Ângela Arcoverde, Lisiane Santos da Mota, Honorina Paes Landim, Cristina Castelo Branco, Francisca Neri, Aldineide Araújo, Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Nailza Meneses, Gorete Leal, Vera Santos, Waldelina Crisanto, Delegado Ademar Canabrava e Karine Barros Canabrava, Amélia Tereza Fonseca, Jayanna Rackell Moura Soares, Denise Alaggio - Mahda Matte, Zelita Melo, Myriam Chaib Demes Castro, Ausair Adélia Chaib Gomes, etc. Imperdível. Chics!!!



Um click do querido Judson Corado, trabalhando em uma manhã produtiva e presencial no CPPAD Disciplinar II, 2º andar, BL - Administrativo do TJ/PI. Presença confirmada no nosso almoço do dia 18/4, no Restaurante Zio Cucina Teresina. Chics!!!







Parabéns para a belíssima deputada estadual Ana Paula Mendes (14/4). Foto Márcia Burlamaqui. Lindas&Chics!!!







#Filho&Pai - Um click dos queridos Arthur com o pai Rondinelle Albino em dia de Jogo no Albertão. Chics!!!







#Convidadas - Um click das irmãs Regina Marques, Socorro Nogueira Marreiros e Valda Lima, presenças confirmadas no nosso almoço do dia 18/4, no Restaurante Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#Convidada - Um click da querida empresária Polyana Melo Albino - by FIL-À-FIL, presença confirmada no nosso almoço do dia 18/4, no Restaurante Zio Cucina Teresina. Linda&Chic!!!

#ClubedoChá - Um click das queridas Sinhã Aragão, Ângela Arcoverde, Myriam Castro, Lúcia Silveira, Terezinha Alcântara, Alice Castelo Branco Carvalho, Teresa Alencar Rebêlo, Vera Lobão, Miriam Furtado, Fernanda Carneiro, Vânia Guerra, Ana Maria Rios, Eliane Nogueira, Rosa Linhares, Lina Josefina Lages, Bena Moura Santos, Adriana Lages, Marisa Barbosa de Deus, do Clube do Chá, no belíssimo apartamento da Maria Clara Medeiros. Presenças confirmadas no nosso almoço do dia 18/4, no Restaurante Zio Cucina Teresina. Chics!!!



#HappyHour - Um click das queridas do Elo's Clube na reunião realizada por Aldineide Araújo, no Favorito Forneria. Chics!!!













É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no