O Núcleo Feminino da APL promoveu uma Sessão Especial pelo Dia da Mulher

#Livro

No dia 12/3, jornalista Diego Amorim, lançará em Teresina o livro “Filho da Pandemia”, na sede da OAB/PI. O autor é piauiense, mas é radicado em Brasília/DF. Imperdível!!!

#SessãoEspecial

O Núcleo Feminino da Academia Piauiense de Letras promoveu no dia 5/3 uma Sessão Especial pelo Dia Internacional da Mulher. O evento foi virtual e homenagearam mulheres Piauienses que se destacam em suas respectivas áreas de atuação. A Presidente do TCE-PI, Lílian Martins, ministrou uma palestra sobre a situação sócio-político-cultural da mulher. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de sábado (5/3); Doraci Ferreira Sampaio (in memoriam - aniversário da minha inesquecível mãe), Wellington Dias, Reinaldo Melo, Nábya Carolline, Carla Macedo, Yala Sena, João Batista Carneiro Filho, Benício Sampaio, Félix Raposo Neto, Juliano Cesar, Carine Borges, Thanandro Fabricio, Renata Rebelo, Louanne Paulo, Carine Borges, Thanandro Fabricio, Renata Rebelo, etc. Felicidades!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo 6/3; Francisco das Chagas Vilar, Tatiana Dantas, Isabel Baptista, Lidiana Dantas, Francisca Maria Mendes, Thiago Veloso, Jessica Rosado, Silvana Andrade, Tatiana Fortes, Charlles Veloso, Nallyne Soares, Susane Nery, Juliano Cesar, Carine Borges, Thanandro Fabricio, Renata Rebelo, Arimatea Santos Júnior, Aldenora Rego, Eduardo Uchoa, etc. Felicidades!!!

#DiaInternacionaldaMulher (8/3)

Parabéns para todas as mulheres do mundo! Dia da Mulher, todo dia é nosso dia: trago comigo a beleza da vida, a esperança de um dia melhor, a vontade de acertar, respeito ao meu próximo, a alegria de uma criança, o amor de Deus e o despertar sempre bem-humorado para um novo dia! Amo a vida! Pois, sem vocês jamais iriam existir, sem vocês jamais seriam pessoas, parabéns a todas vocês. Feliz Dia Internacional da Mulher para você que tanto faz para todos nós no dia — a — dia e nem sempre é reconhecida ou valorizada como deveria. Mulher… Não importa sua cor, idade, país ou religião… Importa apenas seus atos, verdades, sonhos e coração! Não importa sua escolaridade, vaidade ou profissão. Importa apenas seus gestos de carinho e gratidão! Parabéns pelo seu dia! Chics!!!



#Homenagem-DiaInternacionaldaMulher(8/3) - Um click das queridas, Regina Bezerra com as suas belas filhas Paula Moreira, Milena Tajra e Gina Muniz. Lindas&Chics!!!







#Homenagem-DiaInternacionaldaMulher(8/3) - Um click das queridas Joselene Carlos Claudino, Fernanda Pearce de Carvalho, Vera Santos, Cláudia Claudino e Soraya Brito em encontro badalado. Chics!!!







#Homenagem-DiaInternacionaldaMulher(8/3) - Um click das queridas, Pastora de Brito e Conceição Araújo em #tbt de evento badalado. Chics!!!







#Homenagem-DiaInternacionaldaMulher(8/3) - Um click da querida, Iracema Portella sempre atuante no seu trabalho. Linda&Chics!!!







#Homenagem-DiaInternacionaldaMulher(8/3) - Um click da querida, Marinalda Oliveira, que está com ofertas de quaresma no Lojão do Peixe Premium. Já foi capa da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!







#BarraGrande/PI - Um click do empresário Marques da Só Aço e Regina Marques, passaram o fim de semana de Carnaval em Cajueiro da Praia hospedados no Mahalo. Chics!!!







#Domingo - Parabéns para o aniversariante de domingo 6/3; Francisco das Chagas Vilar!!! Na foto com a esposa a querida Raquel Vilar. Chics!!!







#Homenagem-DiaInternacionaldaMulher(8/3) - Um click das queridas, Maria Clara com a mãe Delcy Marques em #tbt de aniversário. Chics!!!





Parabéns para a aniversariante de Hoje (7); Joselene Carlos Claudino!!! Linda&Chic!!!

