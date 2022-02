#Bicentenário

A publicação de livros e a produção de filmes são apenas algumas das peças que farão parte das comemorações de 200 Anos de Independência do Brasil, e será comemorado no dia 13/3/2022 a 13/3/2023. A largada começou no dia 22/2/2022, com o lançamento no Palácio de Karnak - by Governador Wellington Dias, com a presença especial de Nelson Nery Costa. Chics!!!

#JubileudeOuro

O Jubileu de Ouro do Rotary Club Jockey, foi comemorado em grande estilo e a presidente Elisa foi a anfitriã da noite de 50 Anos do Clube, que reuniu sócios e também a presidente do Rotary Ininga - by Mirian Mendes. Chics!!!

#Carnaval

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, decretou no dia 23/2 ponto facultativo de três dias para os servidores municipais durante o Carnaval. A Prefeitura segue a portaria do Governo do Estado que também deu ponto facultativo na segunda-feira (28), terça (1º) e na quarta-feira de cinza (2). A decisão do prefeito foi anunciada após reunião com o COE no Palácio da Cidade e o Decreto anterior que suspendia o ponto facultativo foi revogado e será substituído por um novo que contempla a nova deliberação. #FicaDica!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (25); Ítalo Sampaio, Maurício Mendes Boavista de Castro, Manoel Soares, Vanessa Tapety, Sheylla Sousa, Vera Rosa, Rafaela Da Silva, Francisco Sampaio, Ana Kelly Soares, Flávia Portela, Silene Scarcella, Antônio Pedro de Almeida Neto, etc. Saúde & Paz!!!

#Hemopi

Hoje (25), inicia às 8h até o meio-dia a Campanha “Sou sambista sangue bom”, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí, na Rua 1° de maio, 235 - Centro. O evento é realizado pelo Movimento Cultural Piauí Samba em parceria com a Prefeitura de Teresina e a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A Campanha pretendem coletar bolsas de sangue para ajudar a reforçar o estoque do hemocentro, como também levar alegria para as pessoas através do samba. #FicaDica!!!

#Carnaval

A empresária Iraceara Soares - by Colégio Einstein passa os dias de momo em São Luís/MA, aproveita para curtir praia, sol e mar em grande estilo. Chics!!!

#Carnaval

A empresária Iraceara Soares - by Colégio Einstein passa os dias de momo em São Luís/MA, aproveita para curtir praia, sol e mar em grande estilo. Chics!!!



#200AnosdePiauí - Um click de Nelson Nery Costa, no lançamento das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil e a participação do Piauí na Batalha do Jenipapo em 13/3/1823, evento realizado no Palácio do Karnak. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante de hoje (25); Antônio Pedro de Almeida Neto!!! Na foto com o Dr. Magno Pires — sendo batalhense, advogado, escritor e membro da Academia Piauiense de Letras, visitando Batalha e distribuindo o Jornal Folha dos Cerrados, onde é o Diretor Geral. Chics!!!







#TCE/PI - A presidente do TCE/PI Lílian Martins participou no auditório do Instituto Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU), em Brasília da posse conjunta da diretoria de três entidades que representam o controle externo brasileiro; Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom). Chics!!!







Parabéns para a Drª Maria Clara é a mais nova Especialista em Aritmologia & Métodos Gráficos pela FMUSP/INCOR/SP. Chics!!!







#Carnaval - O Programa Abre Alas - by Mariano Marques, encerra sua programação no sábado (26), na O Dia TV - Rede TV. A maratona de 15h ao vivo de Carnaval, com atração musical, matérias, entrevistas, concursos, etc., sábado (26), de 13h as 16h, ao vivo, no Canal 23.1. Imperdível!!!







#Carnaval #ÓticaRetina - Um click da querida empresária Caroline Silva conferindo o lançamento da marca Atitude Eyewear, que você encontra nas Óticas Retina - by Francisca Pereira. Chics!!!







#Pai&Filhos - Um click do professor José Nunes com os filhos, Dr. Jocerlano Sousa, engenheiro e empresário José Filho - Construtora Estrutural e o empresário Fabrício Santos - Colégio Einstein. Que todos tenham um Carnaval abençoado. Chics!!!

