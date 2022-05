O Salipi 2022 acontece dos dias 3 a 12/6/2022 no Complexo Cultural, Rosa-dos-ventos

#Comemoração



Hoje (6) a querida Juliana Teixeira, namorada de Kleber Eulálio, comemorará o seu aniversário em grande estilo, e reunirá familiares e amigas em um restaurante badalado. Parabéns!!!

#Festa

A empresária Regina Bezerra nos preparativos para a comemoração do seu aniversário, que realizará no dia 7/5, em grande estilo em sua belíssima residência. Chics!!!

#Salipi/2022

O evento será realizado de 3 a 12/6/2022 no Complexo Cultural, Rosa-dos-ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), com palestras, bate-papo literário, feira de livros, atrações artísticas e culturais. O homenageado do evento é o professor Cineas Santos. Chics!!!

#Título

O vereador Alan Brandão concedeu o Título Honorífico de Cidadania Teresinense ao empresário Luís Gonzaga de Carvalho, que emprega diretamente cerca de 200 famílias em Teresina. Chics!!!

#Honraria

No dia 18/5 às 10h, o Desembargador Arnaldo Boson Paes receberá o Título de Cidadão Piauiense, e a honraria foi proposta pelo Deputado João Madison, na Alepi. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6/5); Alan Jones, Alan Garcia, Juliana Teixeira, Amanda Machado, Rene Carvalho Renan Carvalho, João Cláudio, Eneida Almeida Sousa, Vívian Barroso, Iracema Santos, Ermelinda Castelo Branco Jacob, Larissa Cavalcante, etc. Saúde & Paz!!!

#DiadasMães - Um click de Thaisa Albino com os filhos. "Maio mês das flores. Mês de Maria, mês das mães: a do céu; as da terra. Todas as santas, pois que a maternidade é um estado de graça. #sejabemvindomaio #mêsdasmães” Thaisa Albino







#DiadasMães — Parabéns para a aniversariante do dia 4/5; Conceição Lima Carvalho!!! Na foto com o filho jornalista Vinícius Vainner. Chics!!!







#DiadasMães — Um click de Zelita Melo com a filha Polyana Melo, que está com os filhos Arthur e Heloísa, em ensaio fotográfico. Chics!!!







#DiadasMães - Um click em Cláudia Laíse com os filhos Luíza e Ricardo em pose para a foto. Chics!!!







Um click em Celina Lages com a filha Alda Maria e a mãe Lina Josefina Lages em pose para a foto. Chics!!!







Um click da querida Iraceara Soares - by Colégio Einstein - com os filhos, noras e netos reunidos em grande estilo em pose para a foto. Chics!!!





#DiadasMães - Um click da Rainha dos Pescados - By Lojão do Peixe Premium - com os filhos Vonaldo e Karine Oliveira em pose para a foto. Chics!!!







#DiadasMães - Um click em Cristina Castelo Branco com a filha Emília em pose para a foto. Chics!!!





















