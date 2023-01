#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (23); Cleopatra Nogueira, Paulo Sergio Rocha, Pedro Silva, Naiara Moura, Francisco Nunes, Fernando Tourinho, Flavia Tourinho, Nilo Klayne Campelo Rodrigues, Italo John, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 22/1; Viviane Oliveira, Claudinha Sousa, Aquiles Mauriz, Osvaldo Mendes de Oliveira Filho, Lee Tadeu, Thiago Remoli, Pâmella Oliveira, Angela Sabrina, Janiele Ribeiro, Cristhian Matos etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 21/1; Inácio Guimarães, Maria Onésia Almendra, Maria Cristina Tourinho, Cristiane Farias, Thiago Bastos, Peter Ferreira, Angela Guedes, Auristela Galvão Costa, Angelo Marcos, Ricardo Barros, Clecio Melo, Tiago Miranda, Ayslan Rhôney, Marília Rocha, Karol Brandão, Aloísio Melo Evangelista, Jonas Sousa, Ana Luiza Soares, Marco A. Correia etc. Felicidades!!!

#Salipi

O Salipi 2023 será realizado no Espaço Rosa dos Ventos da UFPI, no mês do Aniversário de Teresina, entre os dias 11 e 20/8. A homenageada do 21° Salipi será Esperança Garcia. Imperdível!!!

#@Siga

Diariamente: nossos vídeos, notas & fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio & Coluna PRISMA no Jornal & Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!





#FestadeFormatura - Um click de Paulo Rebouças Mesquita Júnior, que celebrou em grande estilo a sua Formatura em Medicina com os familiares e amigos no Meraki Gastrobar. Na foto com a belíssima irmã Pauliene Rebouças Mesquita. Uma noite super especial. Chics!!!















#BloquinhodaValdenê

Na tarde do dia 20/ a querida Valdenê Albino realizou o 1° Grito de Carnaval para comemorar o seu aniversário (2/1), com familiares e amigos em uma animada festa no seu condomínio. Pense em uma festa animada. Chics!!!!!







#BloquinhodaValdenê - Um click das queridas Magnólia Soares de Macedo, Zelita Melo, Kátia Cristina e Gorete Leal na Festa de Valdenê Albino em ritmo de Carnaval. Chics!!!







#BloquinhodaValdenê - Um click da querida querida Valdenê Albino com o Grupo das Maravilhosas. Chics!!!







#BloquinhodaValdenê - Um click das queridas Roberta Albino, Valdenê Albino e Polyana Melo Albino na Festa de Aniversário de Valdenê Albino em ritmo de Carnaval. Chics!!!



#Carnafeijão - Um click dos queridos Gabriela Brandão & Antônio Brandão, Lavínia Brandão & Nelson Nery Costa em evento em prol das Ações do Rotary Clube Teresina Fátima. Chics!!!













