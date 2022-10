O Sesc está promovendo o Festival Cajuí, e a programação infantil segue até dia 5/11/2022

#BodasdeTurmalina



Os médicos Benjamim Carvalho Neto & Ravenna Nogueira celebraram 16 anos de casados e a data foi comemorada em viagem internacional. Chics!!!

#MissadeSétimoDia

Hoje (24) às 19h, a família do ex-deputado Paulo Henrique Paes Landim convida os amigos para a Missa de Sétimo Dia, na Capela do Instituto Dom Barreto. Também já foi realizada a Missa em São João do Piauí, na Igreja de São João Batista.

#FestivalCajuí

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está promovendo o Festival Cajuí, e a programação infantil segue até dia 5/11/2022, no Sesc Cajuína - na Av. Cajuína, 725, Bairro Noivos, em comemoração ao mês das crianças. O Festival está promovendo atividades lúdicas como malabarismo e acrobacia, Bebeteca, peça teatral, oficina de dança, circo e apresentação do Balé da Cidade. A programação no Instagram (@sesccajuina) ou no telefone (86) 3230 9900. Imperdível!!!

#OutubroRosa

Se você tem alguma foto da Caminhada ou do Movimento Outubro Rosa ainda é tempo de fazer a sua inscrição. Sua fotografia pode ser selecionada para participar de um livro sobre o evento. Inscrições para o Concurso de Fotografias do Outubro Rosa: informações no celular (86) 99403-8224 ou no WhatsApp (86) 98829-0891. Participe!!!

#Segundouuuu

Para os aniversariantes de hoje (24); Fernanda Figueiredo, Carlos Moura de Almeida, Janaina Campos Medeiros, Nayaanna Sanntos, Danilo Vaz, Carlos Eduardo Almeida, Beth Lustosa, Cristiane Pereira, Alessandra Loureiro Ongari, Afonso Teles Coutinho, Celina Lages, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 23/10; Elaynne Alves Abreu, Ingrid Albuquerque, Cleber de Deus, Leninha Alves, Moacir Silva Brito Filho, Jessica Nascimento, Linda Linda, Teresinha Freitas, Rafaella Fontenele, Luís Fernando Guerra, Jucianne Guedes, Lya Orsano, Rafaella Fontenele, Teresinha Maia, Juliana Damásio, Katyaellen França, Meirelane Freitas, Liana Campelo, Estella Mota, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 22/10; Marciel Pereira, Marieta Macêdo, Danielly Marie Leal, Ludmilla Santana, Maria Filha, Mario Azulão, Maria Theresa Tajra, Elna Amaral, Henrique Dantas, Léa Sousa, Kamila Melo, Socorro Sampaio, Lorena Duarte, Léo Jordan, Gildênia Pinto, Lilia Campos, Jéfete Lúcio, Pádua Bona, etc, etc. Felicidades!!!

#Family - Parabéns para o fofo Bernardo, que ganhou festa dos pais Fabrício Santos & Dalila Parente - comemoraram os 4 Anos do primogênito em grande estilo, presenças dos familiares e amigos. Chics!!!







#ABAV/PI - Click 's dos empresários Jorge Leite, Breno Mesquita - Presidente da ABAV/Paraíba e CEO da BTM, o Ministro do Turismo Carlos Brito, e participantes do evento. Um dos maiores eventos de Turismo no Brasil - Brazil Travel Market - que aconteceu nos dias 21/10 e 22/10, em Fortaleza no Centro de Eventos do Ceará. Chics!!!





#Domingo *Parabéns para a aniversariante do dia 23/10; Elaynne Alves Abreu!!! Na foto com o marido Dr. Jesus Abreu. Chics!!!







#54Anos - Um click das queridas Sued Rocha, Zelita Melo, Socorro Bringel e Nailza Meneses na Festa de 54 Anos do Lótus Clube de Teresina, no Meraki Gastrobar. Chics!!!

