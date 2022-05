#Emagrecimento

Emagrecer com saúde é fundamental para perder peso de maneira adequada e manter o bom funcionamento do seu organismo na totalidade. Pensando em você, a nutricionista Honorina Paes Landim preparou com todo amor e carinho um programa de emagrecimento, que você poderá comer bem e saudável. Confira o pacote de 6 dias de alimentação para sua semana ser mais saudável. Todos juntos na missão. #FicaDica!!!

#NovaYork

Os queridos advogados, Pedro Portela Filho & Liana Maria Mota dos Santos Rocha Portela, de volta ao Brasil desembarcaram em sampa, após dias de férias em Nova York. Chics!!!

#ShowdeHhumor #Vem pro Parque

O show de humor “De graça na Praça” na Concha Acústica no Parque da Cidadania, do humorista Amauri Jucá partir das 19h, será um dos destaques na programação da edição especial do Vem pro Parque, com uma infinidade de serviços gratuitos durante todo o dia, no dia 1º/5, em alusão ao dia do trabalhador. O ‘show’ produzido pelo Amauri Jucá é a materialização de um projeto que objetiva levar para a sociedade o acesso à cultura do humor de maneira gratuita. #FicaDica!!!

#OutletChic

As queridas Roberta Rocha e Marister Ramos nos preparativos para o Outlet Chic que acontece de 29/4 a 1º//5/2022, no Centro de Convenções de Teresina. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (22); Darnel Brito, Carolina Medeiros, Rackel Fernandes Ribeiro, Geórgia L S Silva, Marcus Vinicius Martins, Tallita Tajra, Mariah Santos, Kassiara Rego, Ligia Rego Aragão, etc. Saúde & Paz!!!

#Festa

A deputada federal Iracema Portella comemora sua nova idade com festa no sábado (23/4) em sua belíssima residência no Alphaville. Chics!!!

#Festa

Comemoraremos a vida: já na organização da data e local a ser confirmado em breve, acontecerá o nosso primeiro evento de 2022, em grande estilo. Aguardem. Chics!!!



#Parabéns — Um click de Cristina Queiroz Mendes a aniversariante do dia 21/4!!! Com a professora Márcia Soares em comemoração animada. Chics!!!







#ClubedoChá — Um click das queridas Mirian Demes Chaib de Castro e Thálita Neiva em reunião badalada. Chics!!!







#Neta&Avós - Um click da belíssima Luiza Guerra com as avós Lia Escórcio e Vânia Maria Guerra Pereira Da Silva no aeroporto na despedida da neta, com destino a capital Pernambucana. Chics!!!







#Irmãs - Um click das queridas Regina Marques com a irmã Valda Lima, em evento badalado. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia19/4; Zelita Melo!!! Com as queridas Valdenê Albino e Polyana Melo. Chics!!!







#OfertasdaSemana - Um click da Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, com promoções imperdíveis!!!







#França — Um click na cerimônia solene para os novos advogados de Paris - Palais de Justice na França, no juramento de André Brandão Nery Costa, filho de Nelson Nery Costa & Lavínia Coelho Brandão Costa, com o irmão Ricardo Brandão Nery Costa e a nora Fernanda Balbuena no evento. Chics!!!

