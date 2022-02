O Sindilojas/PI comunica que durante o Carnaval, o funcionamento do comércio será normal

#Premiação

A artista plástica piauiense Naza, que reside nos EUA, foi premiada em segundo lugar com um quadro no Salão de Artistas do Broward Art Guild, na exposição da galeria em Fort Lauderdale. A Exposição abriu no dia 5/2 e vai terminar no dia 5/3/2022. Chics!!!

#ÁrvorePenteada

O governador Wellington Dias, e a deputada federal Rejane Dias com a filha a arquiteta Iasmin Dias estiveram na revitalização do entorno da Árvore Penteada, em Luís Correia. O ponto turístico recebeu cerca e letreiro e foi entregue à população. Chics!!!

#Inscrições

A Comissão Eleitoral da OAB/PI continua aberta às inscrições referentes ao Quinto Constitucional do TRT/PI. O pedido de inscrição e os documentos exigidos deverão ser protocolados na Sede da OAB até o dia 21/2/2022. É permitido o envio por correio eletrônico que deverá ser realizado pelo e-mail: [email protected] - #FicaDica!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (21); Cláudia Claudino, Cláudia Brandão de Oliveira, Renato Rocha, Maria Socorro Moura Carvalho, Rossana Freire, José júnior, Maryland Bezerra, Wladimar Santos Rocha, M. Roberto P. de Araújo, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (20); Manin Rego Damasceno, Gorete Sampaio, Alda Maria Neiva Veloso, Rachel Albuquerque M. Nogueira, Daniela Parente, Alice Raposo, Maria João Santos, Debora Luanne, Geronimo Junior, Maria Lemos, Edna Nogueira, Roger Monte, Breno Brito, Elise Juliette Jacob, Cleide Gomes, Andréa Azevedo, Orlando Sá, Thaizys Val, Olly Camylla, Robert Rios Júnior, Socorro Cruz, Marco Assunção, Walisson Rodrigues, etc. Saúde & Paz!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (19); Aristides Andrade, Samuel Wallace, Lisiane Rodrigues Ventura Ribeiro, Jéssica Mendes, Angelica Carvalho, Carlos Henrique Mendes da Rocha, Evangelina Guerra, Brenda Melo, Gina Bezerra, Luiza Margarida, Lucimar Santos Filho, Wal Placido, etc. Felicidades!!!

#Comércio #Carnaval

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que, durante o período de Carnaval, o funcionamento do comércio será normal. Portanto, as lojas do Centro, Bairros e Shoppings Centers abrirão em seus respectivos horários. #FicaDica!!!



Um click da belíssima Vanessa Aragão em viagem animada. Linda&Chic!!!









#Fitness - Um click do empresário Diego Oliveira, que ama esporte, e está sempre antenado com as notícias do mundo. Chics!!!











#AlphaModas - Um click dos empresários Luiz Galvão & Pastora de Brito, em jantar animado no Restaurante Coco Bambu - by Jany Freitas e Rafael Freitas. Chics!!!











#Parabéns para a aniversariante de hoje (21); Cláudia Claudino!!! Na foto com a amiga Lenita Medeiros. Chics!!!













#Domingo - Dia de parabéns para a querida Alda Maria Neiva Veloso!!! Na foto com as amigas Rosinha Rufino e Maria Elizabeth Veras. Chics!!!











#Terno&Cia - Um click do cirurgião cardíaco Cláudio Mendes & da dentista e empresária Lyssandra Sanches em casamento badalado. Chics!!!











#Batizado - Um click de Victor Cortez & Manuela Cortez no Batizado do fofo Heitor Cortez, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Heitor é neto da minha querida amiga Regina Marques. Chics!!!











#Gerações #Family - Um click das queridas Ceres Rebelo no casamento da filha médica Lara Rebelo Macêdo com o advogado Edvar Frota, e a mãe Conceição Rebelo. Chics!!!

























