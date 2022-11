O Sinduscon Teresina realiza o Encontro Setorial da Indústria da Construção Civil

#ConstruçãoCivil

Hoje (7) o Sinduscon Teresina, em parceria com a Fiepi e o Senai, realiza o Encontro Setorial da Indústria da Construção Civil no auditório da FIEPI de forma totalmente gratuita e aberta à comunidade. Durante dois dias, os inscritos contam com discussões pertinentes ao setor, como o uso do BIM e elaboração do plano de implantação. Os encontros são conduzidos pelos professores Carlos Eduardo de Oliveira e Brendon Donizete da Silva vinculados ao SENAI/SP. Interessados em participar pelo telefone (86) 99457-8885 ou por meio do Instagram @sindusconteresina. Imperdível!!!

#Posse

O Contador Piauiense Joaquim Bezerra Filho, presidente da Academia Piauiense de Ciências Contábeis, foi empossado na Academia Paulista De Ciências Contábeis. Chics!!!

#OSIM

De Roberta Albino & Helton Brito dizem SIM ao amor no dia 4/2/2023, em uma cerimônia em grande estilo na Fazenda Noroeste. Chics!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (7); Evaldo Oliveira, Helena Moreira, Lúcio Alberto Monteiro, Charliton Carvalho, Fred Almeida, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 6/11; Vanessa Santos, Francisco de Assis da Silva, Lucas Freitas, Leonarda Ramos, André Canuto Baía, Lucélia Santos, Dandinha, Wellington Santana, Luiz Gustavo Oliveira, Salomão Sobrinho, Pablo Silva, Marcella Alencar, Ilana Arêa Leão, Lara Chaib, Cleide Saboia, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 5/11; Tallita Almeida, Maria Flor Carneiro, Andressa Santos, Maurício Gayoso, Ricardo Marcelo, Siqueira Neto, Ailza Rangel, Vânia Araújo, Salomão Sobrinho, Pablo Silva, Lucélia Santos, Marcella Alencar, Ilana Arêa Leão, Luiz Gustavo Oliveira, Lara Chaib, Francisco Frazão, etc. Felicidades!!!

#Parabéns para a aniversariante do dia 3/11; Polyana Melo!!! A aniversariante reuniu familiares e amigas na comemoração do seu aniversário realizado no dia 4/11, em um restaurante badalado. Chics!!!





#Aniversário - Um click de Rossana Martins, Polyana Melo e Regina Bezerra. Chics!!!



#Aniversário - Um click das queridas Olívia Nogueira e Celina Lages. Chics!!!



#Aniversário - Um click das queridas Cristina Queiroz Mendes e Rosa Formiga. Chics!!!







#Domingo - Parabéns para a querida Vanessa Santos aniversariante do dia 6/11!!! Coordenadora Financeira do Sistema O DIA de Comunicação. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a belíssima Maria Flor Carneiro (10 Anos), que recebeu o carinho de seus pais João Batista Carneiro & Kelly Carneiro, do irmão João Batista Filho Carneiro, e é neta dos queridos Fernanda Carneiro & Carneiro Neto. Chics!!!





















