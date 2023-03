Os organizadores da Paixão de Cristo de Floriano/PI já estão nos preparativos

#ArteSanteira

Será lançado no dia 22/3, no Theatro 4 de Setembro, o documentário Mestre Pascoal, que conta a história do artesão piauiense José Pascoal de Araújo Pereira, o Mestre Pascoal. Obra assinada pelo cineasta - Valderi Duarte, é uma produção independente da produtora Duarte Filmes e conta a história do artista piauiense, natural de Barras, que dedica sua trajetória há mais de 40 Anos à Arte Santeira. Imperdível!!!

#Secretaria

A primeira vereadora mulher valenciana, Paula Jeanne Sampaio, assume a Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Energias Renováveis, no escalão do Governo do Piauí de Rafael Fonteles. Chics!!!

#Grecia

Os queridos João Vicente Claudino & Joselene Carlos Claudino estão em viagem internacional com Lenita Medeiros, Armando Gayoso, Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, Flora Izabel, etc. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (17); Suyane Do Vale, Marilda Serrano, Robinho Lustosa, Elivando Chaves, Maria Sampaio. Sara Linhares, Paulo Anchieta, Robson Lustosa, Amariles Dias, Robson Lustosa, Iracema Cardoso Dos Santos, André Moura, etc. Saúde & Paz!!!

#Floriano

A Paixão de Cristo de Floriano/PI, nos dias 7 e 8/4, às 20h, os organizadores já nos preparativos, são cerca de 350 atores que estarão em cena, entre eles o elenco convidado já confirmado: Nívea Maria interpretará Maria; Guilherme Leicam dará vida a Jesus; Nando Rodrigues fará Pilatos; e Roberto Berindelli irá incorporar Caifás, no Teatro Cidade Cenográfica, com entrada franca. Imperdível!!!

#PrêmioEmpreendedorismo - Um click de Raquel & Francisco Vilar em noite de homenagem para grandes nomes do empreendedorismo piauiense no 2° Prêmio Amigo do Empreendedorismo, oferecido pelo CIEPI. Chics!!!





#Grecia - Os queridos João Vicente Claudino & Joselene Carlos Claudino, que estão em viagem internacional com Lenita Medeiros, Armando Gayoso, Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, Flora Izabel, Padre Luiz Eduardo Bastos, etc. Chics!!!





#ShoppingRiverside - Um click da querida Regina Célia Bezerra - by Loja Regina Store em evento badalado do Rotary. Chics!!!







#Irmãs - Parabéns para a aniversariante do dia 16/3; Claudete Monteiro. Na foto com a irmã Josélia Dantas. Chics!!!







#EventodoJaleco - Um click da empresária e futura médica Natália Thais Viana com a sua família: é filha da minha querida amiga Valda Lima. Chics!!!

#LótusClubedeTeresina - Um click das anfitriãs; Polyana Melo Albino, Valdenê Albino, Zelita Melo e Socorro Santos, juntamente com as sócias às do Lótus Clube de Teresina, se reuniram na noite de 15/3, no belíssimo condomínio da querida Polyana Melo Albino, para a primeira reunião de 2023 do Clube, com jantar e conversa animada. Chics!!!















