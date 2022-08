Os queridos Gilson Vasconcelos & Zuíta completaram 46 anos de casados no dia 31/7

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (1º/8); Maria Nazarë Fontenele Frota, Maria Luisa Mendes, Vera Rocha Torres Rocha, José Inácio Schuck, Raquel Moura, Franklyn Coelho, Lucas Cularindo, Rafaela Sarmanho, Talita Marques Morais, Pedro Leoncio Amorim, Eduardo Jorge, Oceanira Nunes, Rosely Castro, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 31/7; Gerlany Fontinele Leite, Nailza Mourão Guimarães Meneses, Soraya Damasceno, Thalya Santos, Aline Castelo Branco, Leonardo Aírton Veras Soares, José Maia Filho, Fabrício Santos, Sabrina Tajra Fortes, Lara Ferreira, Clarissa Carvalho, Luciano Henrique Veras Tito, Thaís Caiafa, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 30/7; Gilka Marinho Viana, Fontenele Brito, Saulo Mendes, Adriana Rosa CM Costa Silva, Fabricio Michell Soares, Lauro Rodolpho S. Lopes, Livia Maria Cunha, Eder Neiva, Maria do Carmo Bezerra Maciel, Jo Parentes, Cristina Lôbo, Anderson Kleyton Nigéria, Izânio Façanha, Olavo Rocha da Silva, Ans Neres, Aldenoura Sousa de Carvalho, Roberto Lopes, Adriana Mourão, Angela Braz, João Pedro Tavares, Kenard Kruel Fagundes, Gina Ferraz, Vicente Pacheco, Jeanne Fontenele, Janaína Dias Nogueira, Ligia Gois Sena Brayner, etc. Felicidades!!!

No dia 28/7 a fisioterapeuta Maryanne Gomes e o ex-governador Antônio José Moraes Souza Filho, disseram 'SIM' ao amor. Após a segunda festa de casamento, os noivos receberam os convidados com festa animada. Foto: Felícia Araújo. Chics!!!







#Festa - Um click dos queridos Lilian Martins & Wilson Martins em evento badalado. Foto: Felícia Araújo. Chics!!!







#Festa - Um click dos queridos Sebastião Ribeiro Martins & Solange Reis Martins em evento badalado. Chics!!!







#Batizado - Um click da belíssima Isabella, filha caçula do Dr. Carlos Tajra & Rafaella Vitale, que completou um ano de vida no dia 28/7, e a data foi comemorada com o irmão da aniversariante Guilherme, familiares e amigos em grande estilo no dia do Batizado da Isabella (30/7), pelo Diácono João Batista, na Paróquia Nossa Senhora Do Rosário em Teresina/PI. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante de hoje (1º/8); Maria Nazarë Fontenele Frota (Dinah Frota)!!!







#Parabéns para o aniversariante do dia 31/7; Fabrício Santos!!! Na foto com o filho Bernardo. Chics!!!







#Maravilhosas - Um click das queridas Neide Moura e Mércia Leão em evento badalado. Lindas & Chics!!!









