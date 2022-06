Padre Tony Batista comemora 76 anos no dia 25/6 com o seu tradicional Arraiá do Seu Tunico

#Patrimônio

A Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) conquistou o Título de Patrimônio Cultural Imaterial do Piauí. A notícia vigorou desde o dia 15/6/2022, por meio da Lei n° 7.815, assinada pela Governadora do Estado do Piauí, Regina Sousa. O maestro Aurélio Melo conta que ficou muito feliz com esse reconhecimento e que a Lei incentiva a Orquestra Sinfônica de Teresina a continuar trabalhando com qualidade. Ele relata que a cada dia que passa a Orquestra vem se aproximando mais da população, principalmente daqueles que não tinha acesso aos concertos que ocorrem em casas de espetáculos. Chics!!!

#ArraiádoSeuTunico

O Padre Tony Batista comemora seus 76 anos no dia 25/6 com o seu tradicional Arraiá do Seu Tunico, com retorno presencial após dois anos de ausência do evento: e será realizado no Clube da APCEF, às 19h. Imperdível!!!

#TeresinaShopping

O querido Franklin Pires lançará o seu mais novo filme “Terra Querida” no dia 28/6, às 10h, e será apresentado no Cinema do Teresina Shopping. Imperdível!!!

#Feijoada

A IX Feijoada do Péricles acontecerá em grande estilo no dia 25/6, no Espaço Coco Bambu. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (24); Antônio Cléudio Ferreira Sampaio, Sheire S Santos, Ronald Rocha, Hortência Cantanhede, Julianna Lima, etc. Saúde & Paz!!!

#Reunião

O advogado e canto-buritiense Daniel Oliveira esteve no fim semana no Espaço de Convivência e Integração Cultural de Canto do Buriti/Piauí (CUCA). A noite foi marcada por diálogos e trocas de experiências sobre cultura, educação e cidadania, além do alinhamento da programação cultural que acontecerá no mês de julho. Chics!!!

#LoveAgainParty

O empresário Iran Felinto realizará a 6ª Edição do evento Love Again Party no dia 25/6, em grande estilo. Imperdível!!!



#BodasdePorcelana — Felicidades para os queridos Delcy Marques & Carlos Salinas, completaram 20 anos de feliz união conjugal, no dia 22/6. Chics!!!







Um click das queridas Lygia Sampaio e Rosângela Brandão Cavalcante, em evento badalado. Chics!!!







#Parabéns — Para o aniversariante do dia 22/6 Dr. Jocerlano Sousa!!! Sábado (25/6) é dia de parabéns para o empresário e engenheiro, José Filho — by Construtora Estrutural. Na foto com a mãe Iraceara Soares — Colégio Einstein, e Ana Carolina Moreira. Chics!!!







#CirurgiaPlástica — Um click do Dr. Carlos Tajra, sempre atencioso com todos. Chics!!!







#BodasdeÁgua-Marinha ou Cretone — No dia 23/6 os empresários Marcelo Tapety & Liana Fernandes Tapety comemoram 19 anos de casados, e estão na Europa. “É a celebração da resistência no casamento. Chegar até aqui é a prova do amor e da solidez representado pela água-marinha, uma pedra valiosa e resistente, enquanto o cretone um tecido fino e forte.” Chics!!!







#AlphaModas — Um click das queridas amigas, Pastora de Brito e Conceição Araújo em #tbt de evento badalado. Chics!!!







#Amigos — Um click dos amigos, João Vicente Claudino e Galba Coelho Carmo em um #tbt do dia 21/6/2015. Chics!!!

