Pedro Mendes Ribeiro comanda o 45º Festival de Violeiros do Piauí, dias 9 e 10/9

#FestivaldeVioleiros

Pedro Mendes Ribeiro (91 Anos) - comanda o 45º Festival de Violeiros do Piauí, dias 9 e 10/9, no Teatro de Arena de Teresina. Dentre os participantes, Moacir Laurentino e Sebastião Dias, dois dos maiores repentistas do país. Com patrocínio do Armazém Paraíba, que patrocina o evento todos os anos e era um dos eventos prediletos do empresário João Claudino. Imperdível!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (22); Pauliene Mesquita, Rodrigo Lima, Guilherme Costa, Lucienia Pinheiro, Rosana S Barros, Rosangela Cássio, Caio Fabricio Santos, Victor De Alcobaça Castelo Branco, Amanda Costa, Alex Nastácio, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 21/8; Isabel Furtado, Thalita Silva, Juliana Araújo Magalhães, Morgana Denardin, Aline Daiane, Conceição Tenório, Lucineide Rodrigues Rodrigues, Valdélia Portela, Sandra Helena Melo, Jaciones Costa, Ana Carolina Magalhães Fortes, Railda Karlla, Camila Matos, Vanessa Silveira Damasceno, Sonia Pereira Holanda, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 20/8; Aluizio Siqueira Procópio Filho, Rosângela Castro, Geraldo De M. Lages Rebêlo, Kleber Eulálio, Paulo Souza, Verônica Da Silva Coelho, Anna Paula, Sousa Neto, Telma Maria, Telma Maria, Heitor Gil Castelo Branco, Roberta Aline, Janaira Santos, Sousa Neto, Manoella Machado, Armando Cajubá, Joaquim Bezerra Feitosa, Camila Bona Said, Aliana Oliveira, Elisa Matos, Eneas Maia, Marcello Barros, etc. Felicidades!!!

#Look's

Convidados escolhendo os look's para o dia do meu aniversário no dia 27/8 no Meraki - serão fotografados e filmados por Tibério Hélio e Equipe. Chics!!!

#Festa

O meu aniversário será comemorado no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo - na Av. Senador Arêa Leão, 2020 / Avenida Homero Castelo Branco. Vários amigos já confirmaram as presenças. Fotos de Tibério Hélio e Equipe, Bolo das queridas Zezita e Cinthya Ribeiro, Café&Bolos - Bolo de Vó - by Renata Souza Araújo de Carvalho, Drink's - by Silvia Drink's, Sucos & Vinhos - Lojão do Peixe Pemium - by Marinalda Oliveira, ao som da Cantora Internacional - Mahda Matte (Denise Alaggio) e o Dj Leuzz - mostrando o Projeto 'Reverse', Docinhos La Trufel - by Socorro Ribeiro, com toques na decoração da querida Naty Silveira, desfile Carmen Steffens - Teresina Shopping - by Dennise Lima, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!



#Medalha - Um click da empresária Evangelita Fernandes Vieira, recebeu das mãos da Conselheira Lilian Martins, o Colar do Mérito TCE/PI - Conselheiro Jesualdo Cavalcanti na manhã de 19/8. Uma das comemorações dos 123 Anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Foto: Benonias Cardoso. Chics!!!







#Segundouuuuu - Parabéns para a aniversariante de hoje (22); Pauliene Mesquita!!! Linda&Chic!!!







#Family #Praia - Um click de Dobereiner Guerra & Isabel Aliny com os filhos James Guerra Neto e Berenice, e a namorada de James, Rafaella Leal, curtindo dias de praia. Chics!!!







#Family - Parabéns para o aniversariante do dia 17/8; Luiz Mamede Castro (76 anos)!!!









#Amor - Um click de Pedro Portela Filho com a Prada, é muito carinho e amor envolvido entre os dois. Chics!!!







#Avó&Netos - Um click do professor José Nunes com os netos Gabriel e Rafaela. "O bonequinho Tomás é um amiguinho das crianças, estudantes do Instituto Dom Barreto, ele tem um papel importante na comunidade estudantil, estimular na criança o espírito de convivência. O vovô do Gabriel e Rafaela aproveitou o final de semana com eles." José Nunes. Chics!!!







#Family - Um click dos empresários Polyana Melo & Rondinellle Albino com os filhos Arthur e Heloísa, a empresária Roberta Albino com a filha Joanna e o enamorado e Valdenê Albino, curtindo férias em Balneário Camboriú. Chics!!!









