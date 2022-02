Prefeitura de Luís Correia informou que estão suspensos os eventos carnavalescos

#SemCarnavalnolitoral

Publicado no dia 1/2, a Prefeitura de Luís Correia informou que estão suspensos os eventos pré-carnavalescos e carnavalescos no município, sejam eles públicos e privados, conforme determina o novo decreto do Governo do Piauí. A medida leva em consideração o aumento dos casos de doença da pandemia e a ocupação dos leitos de UTI.

#Tese

A belíssima Carol Almendra Freitas defendeu a tese e tornou-se Doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. Aproveitou para comemorar a conquista com a mãe Carlota Carvalho, o noivo Bruno Noronha e o cunhado Felipe Gomes. Chics!!!

#TRE/PI



No dia 2/2/2022, o desembargador Erivan José da Silva Lopes foi eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI). O desembargador José James Gomes Pereira foi eleito como vice-presidente e corregedor Regional Eleitoral. A escolha foi através de uma votação aberta entre os sete integrantes da Corte Eleitoral em sessão administrativa extraordinária por videoconferência. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (7); Mauro Paixão, Hérica Elykan, Lene Lima, Janaína Matos, Val Moraes, Ellice Brandão, Tchesco Sousa, Robert William Garcia, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 6/2/2022; Ângela Cavalcante, Silvio Soares, Morgana Leal Nascimento, Ilara Martins Lages, Alex Fontineles, Lilian Melo, Ana Carla Lira, Valdete Martins, Reia Rios Magalhães, Luiz Tito Vieira Tito, etc. Feliz 2022!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do 5/2/2022; Fabiano Chaves Santos, Ruan Bezerra, Raphael Sousa, Frinéia Matos, Nailma Fonseca, Josélia Carvalho, Zé Santana, Dennise Lopes, Ana Beatriz Sugette, Ruama Veras, Clemilda Bandeira, Flávio Stambowsky Nogueira, Diego Oliveira, Nery Robson Martins de Barros, Ronaldo Veras, Julia Boavista, Ernesto Batista, Emanuela Arruda, Gilcilene Araújo, etc. Feliz 2022!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#CaféChics!!! - Um click das queridas Marinalda Oliveira e Amélia Tereza Fonseca em evento badalado. Chics!!!







#CondominioRoyalVille - Um click do empresário e engenheiro - José Filho - Construtora Estrutural em momento de caminhada. Chics!!!







#OSIM - Do jornalista e publicitário Thiago Trindade e a médica Lenise Ibiapino, disseram SIM no dia 31/1/2022, em grande estilo em uma belíssima cerimônia em restaurante badalado. Fotos - Rebeca Santos. Chics!!!







Mãe&Filha - Um click das queridas Lina Josefina Lages com a filha Celina Lages em aniversário badalado. Foto Benonias Carvalho. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click em amigas reunidas em almoço; Fernanda Chaib, Márcia Rebelo, Eliane Nogueira, Liana Chaib, Lina Josefina Lages, Vera Lobão, Sinhã Freitas e Cristina Castelo Branco. Chics!!!







#Mãe&Filho - Um click dos empresários Iraceara Soares e Fabrício Santos em evento do Colégio Einstein. Chics!!!







#BodasdeRubi - Um click de Claudete & Neném Monteiro, que comemoraram no dia 06/02/2022 Bodas de Rubi e estão em Sampa para comemorar os 40 anos de uma feliz união conjugal. Chics!!!

