Primeira edição do Programa Mulheres Empreendedoras será nos dias 30/5 e 1º, 3 e 6/6

#MulheresEmpreendedoras

Nos dias 30/5 e 1º, 3 e 6/6, a Junior Achievement (JA Piauí) em parceria com Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas – PI), realizarão a primeira edição do Programa Mulheres Empreendedoras. Inscrições até o dia 26/5 por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do Sindilojas/PI (www.sindilojaspiaui.com.br). Os encontros acontecerão a partir das 15h no auditório do sindicato (Rua Desembargador Freitas, n.º 990, centro). Informações: (86) 3301 – 6686 / 98841 – 8877. Imperdível!!!

#HGV/PI

Hoje (27), às 9h, no auditório do Hospital Getúlio Vargas, o jornalista, escritor e presidente da Academia Piauiense de Letras Zózimo Tavares lança o livro “HGV - Um Marco na Saúde do Piauí”. A publicação tem apresentação do mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (27); Eusso Ferreira Sampaio, Reijane Carvalho, Mariana A. Arruda, Teresa Cristina Portela Lobo Furtado (Tetê Lobo), Pedro Mendes Freitas Jr., Paulo Henrique Pinheiro, Josafá Bezerra, Judite Rosa, Alejandro Daniel Sulichin, Jeferson Mesquita, Mucio Amaral, Wesley Lima, Leila Batista, Gabriel Souto Maior, etc. Saúde & Paz!!!

#BNTMercosul

Começa hoje (27) até 28/5, a 27ª edição da BNT Mercosul, Bolsa Nacional de Turismo, reunindo em média mais de 5.500 profissionais de Turismo de seis países e 23 estados brasileiros. Técnicos de turismo, com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Marcelo Eulálio, participa do evento em Balneário Camboriú (SC). Imperdível!!!

#ClubedoChá

Hoje (27) querida Lúcia Silveira é a anfitriã da Páscoa das sócias do Clube do Chá, em reunião com almoço em sua belíssima residência. Chics!!!

#Livro

No dia 31/5, o empresário Luiz Fernando Dantas lançará o livro Híbridos, em São Paulo. A publicação é da Editora Madalena, no Estúdio 41. Chics!!!

#MêsdasMães

Hoje (27) a empresária Rainha dos Pescados - by Marinalda Oliveira vai sortear ao vivo no Programa O Butiquim o Prêmio um Vale Compras de R$ 500,00 -. A cada compra de produtos no Lojão do Peixe Premium no valor de R$ 150,00 você ganha um cupom para participar do sorteio. Imperdível!!!



#Parabéns para o aniversariante Gabriel Dourado (19/5)!!! Na foto com o pai Dr. Jocerlano, o primo Bernardo, o tio Fabrício e a avó Iraceara Soares - by Colégio Einstein. A comemoração aconteceu no dia 21/5 com a família reunida. Chics!!!







#ColégioEinstein - Um click do aniversariante Gabriel (19/5), com a avó Iraceara Soares. Chics!!!







#Parabéns para a querida Carlucia Mouzinho (25)!!! Na comemoração a aniversariante com as amigas, Cris Rego Rossana Martins e Euka Rezende. Chics!!!







#HabitarImóveis - Um click com a empresária Lyna Leite em #DiadeVisita em seu belíssimo escritório. Chics!!!







#Fotografia — O fotógrafo Tibério Hélio participou no início de maio da Wedding Brasil, o maior Congresso de Fotografia do país, em São Paulo. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







#Advogados - Um click dos queridos Liana Portela & Pedro Portela Filho em aniversário badalado. Chics!!!







#Parabéns - Para os aniversariantes, Gadelha Neto (17 Anos) e Ana Isadora Oliveira (15 Anos) no sábado (21/5), filha de Karine Oliveira e netos da querida empresária Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira, comemoração em família com direito a bolo, docinhos, parabéns, balões e jantar no Dom Nelore Leste. Chics!!!





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no