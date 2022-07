Sebrae-PI realizará edições do Seminário Regional de Práticas Sustentáveis nos Municípios

#PráticasSustentáveis

Em agosto, o Sebrae no Piauí realizará cinco edições do Seminário Regional de Práticas Sustentáveis nos Municípios. Conta com a parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), acontecerá nas Unidades Regionais do Sebrae em Teresina (dia 2/8), Parnaíba (dia 5), Floriano (dia 11), Bom Jesus (dia 18) e Picos (dia 23/8). A capacitação é voltada para as equipes técnicas das secretarias municipais de meio ambiente. O objetivo é promover práticas sustentáveis nas cidades do Piauí, com foco em gestão de resíduos sólidos e ações de combate e prevenção de incêndios florestais. Inscrição no endereço: https://bit.ly/SeminarioDePraticasSustentaveis. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (22); Patrícia Raulino, Wilma Lima, Marina Freitas, Juliana Almeida, Raimunda Concebida Costa, Francisco de Souza Freitas, Eduardo Costa, José Francisco Ramalho, Maria Do Carmo Veloso, etc. Saúde & Paz!!!

#PrêmioItaliano

O arquiteto Flávio Franco recebeu o Prêmio italiano “A Design Award” por duas casas construídas em condomínios residenciais em Teresina. Só dois escritórios brasileiros foram agraciados com a premiação. Chics!!!

#Casamento

No dia 28/7 Maryanne Gomes e o ex-governador Antônio José Moraes Souza Filho, dizem 'SIM' ao amor, Buffet badalado. Após a união civil os noivos vão receber os convidados com festa animada. Chics!!!

#MensagemEletrônica

#MensagemEletrônica

Parceiros das nossas divulgações enviem Notas&Fotos para o endereço eletrônico: [email protected] -. Aguardo!!!





#NOROESTE - Um click dos empresários Rondinelle Albino & Polyana Melo com os filhos Arthur e Heloísa. Chics!!!







#Inauguracão — Click's da família de Benedito Cirio & Vadenê Albino Albino reunida na Inauguração da Loja Noroeste — by Benedito Cirilo / Rondinelle Albino, na Cidade de Lago da Pedra no Maranhão. Chics!!!







#Amizade — Um click dos amigos Elamano Férrer e Inácio Carvalho em conversa animada. Chics!!!







#LótusCubedeTeresina — Um click de Naty Silveira, Sued Rocha, Maria do Perpétuo Socorro Moura Bringel, José de Ribamar Martins Bringel e Marinada Oliveira - by lojão do Peixe Premium em reunião badalada. Chics!!!







#Family — Um clcik do empresário José João Filho — by Polipedras, em viagem de férias com a família reunida na foto em Viçosa do Ceará. Chics!!!







#Clara18Anos - Parabéns para a belíssima Maria Clara Marques Salinas, que comemorou o seu aniversário (22/6), com a festa no dia 16/7, na residência dos pais Delcy Marques & Carlos Salinas, na Praia do Coqueiro. Fotos Leo Falcão Fotografia. Parabéns!!! Chics!!!









