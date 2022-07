TRT escolheu a lista tríplice para a indicação do novo desembargador da corte trabalhista

#TRT

No dia 1º/7 o pleno do Tribunal Regional do Trabalho, escolheu a lista tríplice para a indicação do novo desembargador da corte trabalhista. Os advogados mais votados foram; Vicente Resende (5 votos), Cinéas Nogueira (4 votos), Téssio Tôrres (4). A lista será encaminhada para o presidente da República, Jair Bolsonaro, para escolher o novo desembargador do TRT/PI. Chics!!!

#Bebê



Parabéns para o médico Vinícius Macedo, casado com a arquiteta e estudante de medicina Marinna Dias, aniversariou no dia 30/6!!! Ganhou de presente: a notícia que será pai de um menino, e se chamará Vinícius Filho. Chics!!!

#Segunda



Parabéns para os aniversariantes de hoje (4); Su Barros, Walķiria Fortes, Aristoxeno Canamary, Maria Clara Souza, Lysbela Freitas, Regina Sousa, Jucilene Moreira, Humorista Zé Filho, Lysbela Freitas, André Mendes, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes, do dia 3/7; Eliane e Silva Nogueira Lima, Socorro Abreu Ribeiro, Giorgi Mesquita, Carlos Alexandre Fernandes Considera, João Ferreira, Sérgio Sampaio, Sariny Leão, Amparo Sousa Paz, Angela Gayoso, Constantino Dias Neto, Débora Mendonça, Jacinto Teles, Renan Morais, Giulliana Belchior, Samyra Campelo, Bruna Castelo Branco, Victor Arruda, Débora Mendonça Araújo, Genuina Ramos, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes, do dia 2/7; Karla Prado, Glaucya H. Barros, Sandra Lopes, Teresa Chaib, Roberta Ferreira, José Alberto Carvalho, Fernando Campos, Samya Lavor Martins, Bruno Soares, Ana Sales, Natália Fontenelle, Klauberson Lima, Emmanoel Tadeu Moura, Marcelo Soares, etc. Felicidades!!!



#Domingo — Parabéns para a aniversariante do dia 3/7; Socorro Abreu Medeiros!!! Chics!!!







#Domingo — Parabéns para a aniversariante do dia 3/7; Eliane e Silva Nogueira Lima!!! Na foto eu (Luciêne Sampaio), com a aniversariante, Vera Lobão e Rosa Linhares, em reunião badalada. Chics!!!







#LionsClube — No dia 2/7, a querida Zelita Melo passou a presidência Lions Clube Afonso Mafrense, para Elesbão da Cunha Alcântara ao novo presidente do Clube, no Restaurante Labareda no Iate Clube de Teresina, ao som de Pedrinho Araújo. Grazie pelo convite. Na foto com Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos. Chics!!!







#Títulode CidadaniaPiauiense - No dia 30/6, o vereador Aluísio Sampaio (PP) participou da entrega de Título de Cidadania Piauiense para a advogada Maria Adriana Mota Lavôr do Rêgo Lobão. A recém-condecorada cidadã piauiense é sócia Fundadora do Rotary Club de Teresina Fátima, Clube composto inteiramente por mulheres. Atualmente, desenvolve Ações Sociais, promovendo apoio a creches, com direcionamento à 1ª infância. Durante a entrega, na Assembleia Legislativa do Piauí, estiveram presentes várias figuras importantes da política piauiense como a senadora Eliane Nogueira, e a Deputada Federal Iracema Portella, Bessah Sá. A proposição do Título foi do deputado Júlio Arcoverde. Adriana é natural de Recife casada com o ex-diretor geral do Detran, Arão Lobão e mãe da linda Simone Lobão. Chics!!!







#ArraiádosAlbinos — Um click da família reunida dos queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo com os filhos Rondinelle, Renata e Roberta, a nora Polyana e o genro Helton, realizado em grande estilo, na Fazenda Noroeste. Chics!!!







#ArraiádosAlbinos — Um click dos queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo realizado em grande estilo no fim de semana na Fazenda Noroeste. Chics!!!

