UFPI exigirá o passaporte da vacina contra a Covid-19 na retomada das atividades

A Universidade Federal do Piauí passará a exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 na retomada gradual das atividades presenciais da instituição. O Protocolo Geral de Biossegurança para Retomada de Atividades Presenciais na UFPI, aprovado no mês passado pelo Conselho Universitário (Consun), foi atualizado. O certificado deve ser apresentado conjuntamente com documento oficial com fotografia. Para alunos, a comprovação deverá ser realizada no momento da realização da matrícula.

O cirurgião plástico Edson Neto participou do curso "Mastopexia em L sem segredos" e aprendeu diversas técnicas com o cirurgião Adel Bark Junior. O renomado médico é expert em Mastopexia em L e pioneiro no curso “Hands On”. Chics!!!

os queridos Rosário Leal & Odonias Leal, no dia 31/1/2022 comemoram 36 Anos de feliz união conjugal. São pais do jornalista/advogado Eliezer Leal e do também advogado Odonias Filho. Felicidades. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (4/2/2022); Florisa Silva (ex-Primeira Dama do Piauí), Willami Basilio, Almiralice Bemvindo, William Barbosa Lima, Fatima Sousa, Daniel Aquino, Marcos Heleno Melo, Lucia Helena Almeida, Léa Ribeiro Santos, Renato Pires Berger, João Henrique de Almeida Sousa, Evaldo Duarte, Eduardo Luís Viana de Figueiredo, Vanessa Aragão, etc. Feliz 2022!!!

A radiologista Luciana Viana e o cirurgião de cabeça e pescoço José Alexandre Borges, aproveitando as delícias da culinária nos restaurantes badalados do Rio de Janeiro. Chics!!!

A belíssima Isadora Barros (13 anos), filha do cirurgião cardíaco Raimundo Barros e da Doutora em Engenharia Biomédica e fisioterapeuta Gilderlene Fernandes, conquistou o 4º lugar no Comitê dos Direitos Humanos de Harvard, defendendo o impacto do tráfico de pessoas durante a Covid-19 no Harvard Model UN 2022. A premiação foi concedida pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Chics!!!

Em tempos de Redes Sociais, ainda é glamoroso ser divulgado pelos Colunistas Sociais do nosso Estado e do Brasil, em seus meios de comunicação. #FicaDica. Chics!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Sampa - Um click dos queridos Liana Maria Mota dos Santos Rocha Portela & Pedro Portela curtindo: almoço no Roi Mediterrâneé, aproveitando momentos felizes em São Paulo. Chics!!!







#Fundado - No dia 1/2/2022 o JORNAL O DIA completou 71 Anos de existência. Fundado pelo professor Leão Monteiro em 1º/2/1951. Em 1964 o jornal foi comprado pelo Coronel Otávio Miranda. Inicialmente, era um jornal semanário. Em 1994, passou a ser colorido, e em 1996 a internet chega à Redação. À frente do jornal os queridos Valmir Miranda & Tânia Miranda. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante de hoje (4/2/2022); João Henrique de Almeida Sousa!!! Com os amigos Jorge Batista Filho, Edson Vieira Araújo, Guilherme Fortes, Bob Ziegert, José Carlos Formiga e Freitas Neto em momento animado. Chics!!!







#Avó&Netos - Um click da querida Marlucia Monteiro Costa com os belíssimos netos Marcos Vinícius Medeiros Costa Neto, Maria Lais Costa e Maria Teresa Cipriano Costa. Chics!!!





#Avó&Neto - Um click da querida Francisca Pereira - Óticas Retina / Pousada Universitária / Dom Vitello - Bar & Churrascaria - com o neto Théo escolhendo óculos. Chics!!!









#Avó&Netos - Um click da querida Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro com os netos Maria Flor e João Filho em Sampa. Chics!!!

