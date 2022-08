‘Programa do Mariano’, da O Dia TV, completa um ano no ar

O Programa do Mariano, exibido pela O Dia TV aos sábados e domingos, completa um ano no ar neste fim de semana. O programa estreou oficialmente no dia 07 de agosto de 2021 e, desde então, tem conquistado os telespectadores piauienses.



Trazendo diversidade e entretenimento, o Programa do Mariano busca sempre trazer novidades e lançar talentos do Piauí. “Aqui no O Dia, nós ouvimos o telespectador. Seja através de rede social ou na rua, nós escutamos as sugestões do nosso público e estamos abrindo cada vez mais o programa para novos talentos. Nós buscamos entender o perfil do nosso público para atendê-los melhor”, explica Tarcísio de Carvalho, produtor do programa.

Para Mariano Marques, apresentador do programa, é importante existir uma conexão com o público, pois o sucesso do programa depende disso. O apresentador já atua na área há quase 27 anos e comenta que o programa deu um novo gás à sua carreira. "Não imaginava que depois de mais de 20 anos na televisão eu iria conseguir me renovar”, diz.

Nos finais de semana, diversas atrações musicais, artistas e assuntos pautam o programa, trazendo leveza ao público telespectador. "Trazemos de tudo um pouco: moda, música, assuntos mais sérios. Nosso programa é bastante flexível e dinâmico, vários convidados no estúdio, bandas, atrações e entrevistas”, afirma o produtor.

“No fim de semana temos que trazer leveza às pessoas. Nós que estamos produzindo, tentamos nos aperfeiçoar para entregar o melhor, já que durante a semana as notícias são pesadas, o papel do entretenimento é trazer diversão no sábado e no domingo”, comenta Tarcísio de Carvalho.

“Fazer entretenimento durante a pandemia não foi fácil. Nós tivemos que trazer alegria em meio ao caos", diz produção do Programa do Mariano

O Programa do Mariano estreou em 2021, quando a pandemia da Covid-19 ainda estava tomando grandes proporções e a vacinação no Piauí havia começado recentemente. Para toda a produção do programa, não foi um momento fácil.

“Para quem faz entretenimento foi muito difícil, nós tivemos que trazer alegria em meio ao caos. Em meio a uma guerra, tivemos que trazer leveza. Além disso, durante a pandemia, Mariano perdeu muitos amigos, foi um período difícil”, destaca o produtor Tarcisio de Carvalho.

