Piauí Pop: últimos dias para a compra de ingressos do 3º lote; confira os valores

Entre os dias 4 e 8 de julho grandes nomes do cenário musical estarão de passagem por terras piauienses para o Piauí Pop, considerado um dos maiores eventos musicais do estado. O estádio Albertão, em Teresina, será palco de nomes renomados da música, como: Sandra Sá, Froid, Felipe Ret, Paulo Ricardo e muito mais. A venda de ingressos está no terceiro lote, porém só até o dia 5 de maio, quando novos ingressos estarão disponíveis com valores diferenciados.



Uma novidade na volta do icônico evento para 2023 é a disponibilidade de ingressos à meia solidária. Para isso, os interessados devem levar dois quilos de alimento não perecível nos dias dos shows.



O Portal O Dia mostra agora a você mais informações sobre os tipos de ingressos, valores e locais de venda. Confira:



Sobre os ingressos

Passaporte: acesso a todas as áreas comuns do evento.



Comfort zone: entrada exclusiva, acesso ao front stage e a todas asáras comuns do evento.



Varanda Pop (direito a open bar e front): entrada, lounge e front stage exclusivos com open bar e acesso a todas as áreas comuns do evento.



Camarote: espaço para até 20 pessoas com entrada e comodidades exclusivas.



Valores

4, 5 e 6 julho: A partir de R$ 99,00



7 e 8 julho: A partir de R$ 299,00



5 dias : A partir de R$ 349,00



Locais de venda



Os ingressos podem ser adquiridos na Pop Store em loja fixa que fica no Shopping Rio Poty, piso L3. Há ainda a venda de forma on-line, através do site Piauí Pop. Todos os interessados em participar do evento podem comprar a meia solidária.



