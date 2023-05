Chandelly Kidman é desclassificada do programa Caravana das Drags; suspeita é de blackface

A drag piauiense Chandelly Kidman foi desclassificada, nesta quinta-feira (05), do reality show brasileiro Caravana das Drags, apresentado por Xuxa Meneguel e Ícaro Kadoshi. Segundo a direção da atração, ela teria “quebrado um das regras do programa”. Na internet, o público apontou para a suspeita de blackface, uma vez que a artista apareceu no novo episódio caracterizada de cordel, com uma pintura corporal em preto e branco.

Nas redes sociais, a produção está sendo acusada de abafar o caso, pois não deixou claro o motivo da desclassificação de Chandelly. Em um vídeo com tela escura, a direção diz que atração tem por objetivo “exaltar a arte drag e a cultura brasileira”. E completa que “é um programa sobre acolhimento, amor, aceitação e respeito a todas as diferenças”.





Ainda no vídeo, onde Chandelly não aparece, o programa ressalta que a artista vai ter tempo para pensar sobre tudo o que está acontecendo. “Nós, daqui, vamos continuar desejando muito amor para a Chandelly. E, como toda família, no erro ou no acerto, nós estamos aqui para acolher os nosso”, finaliza.

Em entrevista ao podcast Podpê, Chandelly falou sobre a desclassificação. A drag relembrou algumas polêmicas em que se envolveu durante o programa, como o uso de uma peruca de cabelos cacheados, e reafirmou que se considera uma pessoa parda. Ela, inclusive, ressaltou que foi aprovada no vestibular através do sistema de cotas.

“Eu sou uma pessoa assistida por cotas, o meu curso de matemática e filosofia foi orgulhosamente pelo sistema de cotas, mas eu tenho uma parcialidade branca, que eu aprendi estudando. As pessoas me leem na rua como uma pessoa branca porque eu tenho a pele clara, todas as coisas que eu fazia para me embranquecer. Não tem o que falar, só tenho que me redimir para vocês, dizer que eu fiz o que eu pude com o que eu tinha. Tenho melhorado e entendido cada vez mais a profundidade das coisas, no que poderia magoar e ferir outras pessoas. Mais uma vez eu sinto muito, sinto muito pelas meninas”, disse a drag piauiense.

