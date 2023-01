“Posso ter me excedido”, diz piauiense que foi expulsa de show por Gustavo Lima

A arquiteta piauiense Virgínia Bandeira se manifestou nesta segunda-feira (02) após ter sido expulsa do show do cantor Gustavo Lima, em Fortaleza, por jogar uma garrafa de água no palco. No instagram, ela explicou o motivo da reação e lamentou as consequências que está enfrentando desde que o caso se tornou público.

De acordo com desabafo da arquiteta, não foi em vão que resolveu arremessar o objeto. Apesar de reconhecer que errou, ela conta que não gostou de piadas de cunho sexuais feitas por Lima nem do tom político pró-Bolsonaro que ele teria adotado no show.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de Réveillon onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, disse em suas redes sociais.

“Minha reação e de várias outras pessoas foi levantar a mão e fazer o ‘L’ de Lula. Por conta disso, logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele”, continuou.

Em seu depoimento, Virgínia diz ainda que havia muitas adolescentes e menores de idade no show e que não teria sido bem aceita uma piada sexual feita por Lima sobre ele ter como rotina se masturbar.

Por fim, a mulher contou que aguarda pela devolução do valor do ingresso, que custava entre R$ 700 e R$ 2.500.

