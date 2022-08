“Tenho vergonha dos piauienses”, diz Antônia Fontenelle ao criticar o PT; VÍDEO

A atriz e candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Antônia Fontenelle (Republicanos), disse em vídeo nas redes sociais que sente vergonha dos seus conterrâneos piauienses que votam no Partido dos Trabalhadores. Em tom exaltado, ela chegou a usar palavrões para se referir aos piauienses.

A candidata que ganhou notoriedade nas redes ao defender as pauta do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazia comentário em relação ao candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando fez referência ao estado.

“Você faz isso com o Piauí que o povo ainda não acordou e se troca por uma garrafa de cachaça. Infelizmente meus conterrâneos ainda estão nessa. É uma vergonha. É uma vergonha o que acontece naquele estado. Eu tenho vergonha, vergonha do piauiense. Fazer o que está fazendo”, disse.

Por outro lado, ela comentou que a gestão do presidente Bolsonaro tem ações no Piauí, mas mesmo assim a grande maioria do eleitorado do estado tem apontado intenção de voto no candidato petista. “Não estou generalizando. O Bolsonaro todo voltado (para o Piauí). Só no Piauí foi 1 mil vezes. E a gente saber que a maioria lá é petista, aí é que você tem que se f*der”, completou.

Na eleição presidencial de 2018, o candidato do PT, Fernando Haddad, venceu em todas as cidades do Piauí e obteve 77,05% dos votos. Foi no Piauí que o petista teve o melhor desemprenho frente à Bolsonaro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no