Artista piauiense discute Antropologia e fim de relacionamento em lançamento musical

Considerado multifacetado e inquieto, Carlos César (26) se aventura novamente no mundo musical com o single "Turner and Alex would be happy" que abre a divulgação do seu mais recente disco, a faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, confira aqui. A música, dedicada à amiga Alex Gomes por acompanhar o término do último relacionamento do artista, possui vocação no campo da Antropologia. Em 2022, César iniciou os estudos como aluno do mestrado em Antropologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI).



Na canção, o passeio antropológico é entrelaçado com diferentes pesquisadores do campo conceitual, como Victor Turner e Émile Durkheim que discutem o sistema de representação dos rituais e a cosmologia em torno das religiões. “A música também faz paralelos com outros autores, como o aclamado Lévi Strauss. Considero essa faixa o coração do trabalho, uma carta irônica para a pessoa que 'infelizmente' inspirou toda a obra. Há duas versões da música porque no processo de confecção eu acabei curtindo ambas e aí não queria escolher somente uma”, explica César.



O novo disco possui 8 faixas compostas totalmente por César acompanhadas por um pano de fundo íntimo que discute a narrativa do término de relacionamento que envolve o processo de ódio, luto e superação. “Foi proposital trazer a Antropologia, por conta do mestrado que estou cursando, por isso resolvi unir o útil ao agradável e juntar os cacos de um coração desolado. Espero muito que o público curta bastante, foi de coração!”, destaca.

O álbum chega, assim como o anterior, com todas as composições em inglês. Nas palavras de César, o trabalho traz um inglês carregado de sotaque com o intuito de ironizar a predominância do idioma sobre as outras línguas.

"A elegia do fim do mundo pt. 1" e "All Endings Are Radioactive"

Anthem C realizou seu debut musical em 2022 com o lançamento duplo de "A elegia do fim do mundo pt. 1" e "All Endings Are Radioactive". Os dois álbuns abordam o folclore e a cultura piauiense, se conectando com livros, HQs e outras produções do universo de César. Os projetos foram concebidos durante o período de isolamento da pandemia de covid-19.

