Atriz piauiense Paula Landim estreia em filme que será lançado nos Estados Unidos

A piauiense Paula Landim (25) está na expectativa e em contagem regressiva para o lançamento do filme gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos, previsto para setembro deste ano. A atriz está de passagem pelo Piauí e conta sua experiência nas gravações do longa, que tem previsão para lançar o trailer até o dia 15 de agosto.



Sem divulgar muitos detalhes do filme, que trata-se de um suspense policial, Paula vai interpretar a médica psiquiatra Dra. Katy, que atende pacientes mulheres vítimas de violência. “É um filme bem legal e acho que muita gente vai gostar. As gravações já encerraram e o trailer vai sair dia 15 de agosto e o filme será lançado em setembro nos EUA, ainda sem previsão para estreia no Brasil”, conta a atriz.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Lá eu fiz muitos contatos, conheci muitos atores e diretores. Quando voltou dos Estados Unidos, passou a morar em São Paulo, onde cursou bacharelado em Artes Cênicas. Eu estava conversando com o diretor de fora, ele disse que tinha uma produção para fazer, mas que foi adiada devido a pandemia da Covid-19. Em dezembro do ano passado ele pediu que eu fizesse o teste para essa personagem e passei. Em abril voltei para os Estados Unidos, onde foram feitas as gravações do filme e fiquei por dois meses. As gravações foram intensas, todos os dias”, relata.

A carreira de Paula iniciou quando ela tinha apenas 10 anos, no Teatro 4 de Setembro. Quando completou 18 anos, a jovem mudou-se para o Rio de Janeiro, onde morou por um ano e estudou na escola de atores Wolf Maia. Em seguida, fez intercâmbio nos Los Angeles, onde fez faculdade de TV e Cinema na New York Academy.

“Para mim, só caiu a ficha quando eu cheguei lá para gravar. Guardei esse segredo desde quando passei no teste. Queria divulgar só quando tudo estivesse certinho. Eu sempre falo do Piauí por onde vou, pois tenho muito orgulho do nosso Estado. Aqui tem pessoas muito inteligentes, dedicadas, muitos piauienses se destacam por onde passam e que dão orgulho por onde passam”, disse.

A expectativa é grande, não somente para o lançamento do filme, mas para as futuras produções que poderão surgir em sua estadia pelo Brasil. Paula Landim conta que pretende se dedicar a trabalhos e produções locais no Piauí e em São Paulo.



