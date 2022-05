Caçando ‘Cunversa’: 4 de Setembro recebe Amauri Jucá e Nayanna Lima para show de comédia

O Teatro 4 de Setembro receberá a estreia do mais novo espetáculo de Amauri Jucá, que irá dividir o palco com Nayanna Lima, a Dona Piauilina. O ‘Caçando Cunversa’ acontece no dia 28 de Maio, às 20h.

O nome ‘Caçando Cunversa’ faz referência ao dialeto piauiense, onde o show traz questões corriqueiras, com temas como amor, saúde e amizade, tendo como fio condutor a intriga e a fofoca. “No espetáculo a gente traz essa comédia de costumes, as trocas de farpas, relatando um pouco do dia-a-dia. Está bem divertido”, explica Amauri Jucá.



(Foto: Divulgação)

De acordo com o humorista, esse tipo de tema aproxima o público, que se identifica com as falas e ações dos personagens. “São histórias do cotidiano, o que faz com que as pessoas se vejam representadas no palco, então aproxima o público do espetáculo”, conta.



Dona Piauilina, interpretada por Nayanna Lima, e Xica Novidade são as personagens principais do espetáculo. Amauri e Nayanna já dividiram o palco outras vezes, com o programa “Papo de Boteco” e com o show “Meu vizinho continua de lascar”.



Para Amauri, este é um retorno muito aguardado por ele e por todos os artistas que trabalham com comédia, que estão há dois anos sem encontrar o público pessoalmente. “A expectativa é a melhor possível, estamos aqui ansiosos para subir ao palco após dois anos sem subir ao palco. É uma alegria voltar aos palcos e encontrar o público, que passamos tanto tempo sem nos encontrar pessoalmente”, destaca Amauri Jucá.



A entrada custa R$ 30 e está disponível para compra na plataforma online ‘Os Mosqueteiros’. O humorista acrescenta que ingressos solidários também estarão disponíveis para compra, onde as pessoas podem comprar a entrada pela metade do preço levando 1kg de alimento não perecível ou uma lata de leite desnatado para doação à entidades.



Para mais informações, o número para contato é (86)9 9922-3276.



