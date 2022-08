Cajueiro-Rei é protagonista de livro infantil lançado por escritora piauiense

Em 2016, o Cajueiro-Rei, situado no litoral do Piauí, no município de Cajueiro da Praia, foi declarado o maior cajueiro do mundo após pesquisa realizada pelas universidades públicas do Estado. Agora, a árvore de 8.834 m2 tornou-se protagonista de narrativa para crianças que retrata uma história que faz parte da vida e da cultura da população local.



(Fotos: Divulgação)

Intitulado “Os nós em mim”, a obra ganhou ilustrações de Bianca Nithack e foi editada pela Editora InVerso. Com foco no desenvolvimento do Cajueiro-Rei, o livro combina ficção e realidade e aborda a convivência do cajueiro com os seres humanos, além da importância de se cuidar da natureza.

Natural de Teresina, Eriane Dantas mora em Brasília desde os doze anos de idade. Sua terra de origem é um dos objetos de suas criações literárias, como se observa também em “História de Pescador”, texto de sua autoria ainda não publicado que venceu o Concurso Novos Autores – Prêmio Cidade de Teresina (2020), na categoria literatura infantil, e gira em torno da lenda do Cabeça de Cuia.

Lançamento do livro

O livro “Os nós em mim” está à venda no site da Editora InVerso e será lançado no dia 13 de agosto de 2022, em Brasília. A leitura é voltada para crianças e o narrador-protagonista é o Cajueiro-Rei, o maior cajueiro do mundo, localizado no município de Cajueiro da Praia.



Conheça mais sobre a autora Eriane Dantas em seu site: www.historiasemmim.com.br



