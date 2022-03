Gyselle Soares interpreta ‘Maria Perfumada’ em musical sobre a Batalha do Jenipapo

A atriz e apresentadora Gyselle Soares vai interpretar ‘Maria Perfumada’ no musical em alusão à Batalha do Jenipapo, que acontece no Monumento aos Heróis do Jenipapo, em Campo Maior, às 16h, no próximo domingo (13). Essa é a primeira experiência da atriz na carreira. O musical, que já acontece há 20 anos, é um dos eventos da programação dos 200 anos da Independência do Piauí.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Ao Portal O Dia.com, a atriz falou sobre o personagem e revelou que mais de 100 artistas piauienses vão participar do espetáculo.

“Vai ser um evento maravilhoso porque a gente conseguiu ter uma equipe excelente com 100 atores piauienses. A gente vai dançar, cantar e atuar. Eu já conhecia o espetáculo e vou fazer uma participação especial. Eu conheci o diretor de teatro Franklin Pires e mandei o meu material para ele falando sobre o meu desejo de participar, pois adoro dançar, cantar e interpretar. Foi uma forma de trabalhar no Piauí em um espetáculo tão renomado como a Batalha do Jenipapo. Estou super honrado por isso”, disse.

Essa é a primeira experiência de Gyselle com o Teatro Musical. Segundo ela, combinar música, canções, dança e diálogos falados tem sido um trabalho gratificante e intenso. “É mais intenso porque a gente executa muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso, para sair perfeito, são muitas horas de ensaios. Afinal, vamos trabalhar com mais de 100 atores. A minha personagem é a Maria Perfumada. Ela é uma prostituta no musical, que tem um cabaré, e ajuda os homens nessa batalha com outras mulheres. É uma mulher guerreira à frente do seu tempo. Vai ser muito bom”, disse.

A atriz contou falou sobre as expectativas para o espetáculo. “As expectativas são as melhores possíveis porque estamos entregando máximo que pode em pouco tempo. Estamos seguindo todos os protocolos para que seja um espetáculo incrível”, finaliza.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no