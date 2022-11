Há um ano morria em um acidente aéreo a cantora Marília Mendonça

Hoje, 05 de novembro, completa um ano da morte da cantora Marília Mendonça. A eterna rainha da sofrência morreu em uma queda de avião no dia 05 de novembro de 2021 em uma região serrana na zona rural do município de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Outros quatro ocupantes também morreram no acidente, incluindo o piloto piauiense Geraldo Martins Medeiros Junior.

A assessoria da cantora chegou a informar que ela tinha sido resgatada com vida e estava bem. Contudo, a Polícia Civil de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros confirmaram que não houve sobreviventes no acidente e a cantora estava entre as vítimas fatais. O último show da cantora foi realizado na cidade de Sorocaba (SP), no dia 03 de novembro de 2021.

Foto: Reprodução





Exatamente um ano após a tragédia, Marília é o assunto mais comentado na rede social Twitter. Com mais de 69 mil menções ao nome da eterna rainha da sofrência, fãs e amigos compartilharam fotos e trechos de shows da cantora e lembraram do seu legado para a música brasileira.



"Você faz tanta falta aqui, sua voz, sua risada, sempre lembrarei de você sempre sorridente, cantando, feliz porque Marília Mendonça é sinônimo de alegria. Ouço sempre suas músicas com o maior carinho. Te amo infinitamente! acho que esse sentimento de saudade não é passageiro", disse um dos fãs.

