Mãe de Marília Mendonça se pronuncia após vazamento de fotos do corpo da cantora no IML

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, se pronunciou pela primeira vez nas suas redes sociais após o vazamento de fotos do corpo da cantora, que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021. Em stories no seu perfil no Instagram, a mãe de Marília disse que a família ficou chocada com "a monstruosidade" e disse que a internet não pode ser "terra sem lei". As fotos exclusivas do inquérito policial que investigou o acidente foram divulgadas em grupos de Whatsapp e vieram à tona nesta quinta-feira (13).

Foto: Reprodução/Instagram

"Está tudo bem com a família apesar do episódio de ontem. Quero dizer que a família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que está faltando é lei, está faltando justiça, porque aqui não pode ser terra sem lei, as redes sociais não podem ser terra sem lei", disse a dona Ruth.

A mãe da cantora lamentou que as pessoas que divulgaram as fotos não tenham respeitado a memória da sua filha e frisou que quer que os divulgadores paguem pelo crime. Dona Ruth também pediu que os fãs não compartilhem as fotos. Pelo Código Penal Brasileiro, divulgar fotos de corpos de pessoas mortas constitui crime de vilipêndio a cadáver que consiste em expor, profanar, desrespeitar ou ultrajar a vítima.

"Quero deixar um recado para essas pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim, eu não desejo que você passe pelo que eu passei, mas em certo momento da sua vida você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim. [às fãs de Marília] não compartilhem isso. Isso é crime. Não dê ibope para criminoso porque você vai estar cometendo um crime também. Não compactue com isso", finalizou.

